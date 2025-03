Sport.ro: Avem foarte mulți români care activează în țările arabe, dar românii care au ajuns în fotbalul iranian pot numărați pe degete. Cum ai ajuns tocmai în această țară?

Alin Dincă: În 2020, am avut varianta de a merge la Traktor. Clubul își căuta un antrenor cu portari pentru stafful turcului Mustafa Denizli și m-au ofertat pe mine. Într-o primă fază, am primit oferta cu un pic de reticență. M-am gândit, inițial, la tensiunile din regiune, dar am decis să merg pentru că Traktor urma să facă un cantonament în Antalya. M-am gândit că n-am nimic de pierdut, merg două săptămâni și, dacă nu-mi place sau ceva nu-mi convine, atunci mă pot întoarce din Antalya înapoi. În acel moment, nu știam ce fel de echipă e Traktor și îmi luasem ceva informații doar așa, de pe internet. Nici nu știam pe cine să sun din lumea fotbalului, ca să adun mai multe informații... Până la urmă însă, alegerea s-a dovedit a fi una inspirată, Traktor fiind o echipă cu o tradiție foarte mare în fotbalul iranian și cu foarte mulți fani.



În fotbalul românesc, unde ai lucrat, înainte de a ajunge în Iran?

Am fost la Universitatea Cluj, în 2014, și la Ceahlăul, în 2019. Atât. Sunt plecat de foarte mult timp din țară și aceste două experiențe au fost singurele pentru mine în fotbalul românesc.



În ce țări ai mai lucrat?

Am muncit în Germania, în Cipru, în Arabia Saudită. Nu-mi place să-mi schimb foarte mult locurile de muncă. La APOEL Nicosia, aș fi vrut să rămân mai mult timp, am și avut contract pe 2 ani dar, după aproximativ 7 luni, am plecat. Pentru că îi promisesem domnului Liviu Ciobotariu că, în momentul în care va semna un contract, mă voi alătura staffului său. Acum, în Iran, am mai mult de 5 ani. La Traktor, am stat 3 ani și jumătate, perioadă în care am schimbat 11 antrenori principali. M-am bucurat că am putut lăsa ceva în urma mea. Cred că dețin recordul de longevitate, la Traktor, printre antrenorii străini. Ceea ce e o performanță, mai ales că sunt un antrenor plecat singur din țară, fără staff. Iar la Federația Iraniană de Fotbal, am deja 2 ani.



Cum de ai rămas la Traktor, deși antrenorii principali s-au schimbat pe bandă?

Clubul Traktor și portarii de acolo cu care am lucrat mereu au insistat pentru rămânerea mea. În plus, ultima dată când mi-am prelungit contractul cu Traktor, am avut niște clauze foarte puternice. Dar, pur și simplu, pe munca mea i-am convins! A fost un contract pe care mi l-am negociat singur, fără agenți, fără nimic. A fost o discuție între mine, managerul general și patronul echipei.



Ce fel de echipă a fost Traktor, unde ți-ai făcut debutul în fotbalul iranian?

Traktor, chiar dacă e o echipă foarte mare, duce lipsă de rezultate. N-a câștigat niciun campionat. Când am ajuns eu acolo, avea doar o cupă. Cum am ajuns acolo, a intervenit o problemă majoră și anume pandemia. S-au închis granițele și, timp de 11 luni, am fost obligat să rămân pe teritoriul țării. Pe de altă parte, pentru mine, pandemia a venit ca o binecuvântare.



Cum așa?

Coincidența a făcut ca, în aceeași perioadă în care am început eu pregătirea cu Traktor, aveau ei un portar accidentat, operat de menisc. În perioada pandemiei, chiar dacă a fost totul închis și n-aveam voie să ieșim pe străzi, eu îl chemam pe băiat și făceam pregătire cu el în grădina hotelului, unde eram cazat. Proprietarul hotelului, un om extraordinar, a ținut hotelul deschis doar pentru mine și pentru încă două persoane. Din 80 și ceva de angajați, a ținut 12 doar pentru noi. Și am profitat de situația asta și l-am antrenat pe băiat în grădina hotelului. Și, în momentul în care restricțiile au fost puțin relaxate și s-au reluat antrenamentele cu echipa, după vreo 3 luni, portarul meu își revenise din punct de vedere medical. Și, chiar dacă era un portar de rezervă și nu apărase în ultimii 3 ani decât 4 meciuri, a profitat de plecarea portarului titular și a devenit numărul 1, la Traktor. Practic, atunci i s-a schimbat și lui destinul. Pentru că, cu el titular, am câștigat finala cupei. Și, prin câștigarea cupei, am avut drept de participare în Liga Campionilor Asiei și am făcut istorie cu el. Ne-am calificat din grupă, iar el a fost ales cel mai bun portar din Asia.



Cine a fost portarul respectiv?

Mohammad Reza Akhbari (foto, jos). Cu el în poartă, am câștigat a doua cupă din istoria clubului Traktor. După care, am continuat să muncesc la ei alți 3 ani și jumătate.