Într-un gest neașteptat, clubul Real Madrid a ținut să marcheze momentul și a publicat un comunicat oficial prin care și-a exprimat regretul.



Giorgio Armani nu a fost doar "regele modei italiene", ci și un personaj influent în sportul european. Din 2008, el era patronul clubului de baschet Olimpia Milano, pe care l-a transformat într-o forță continentală. Sub conducerea sa, echipa a câștigat șase titluri de campioană, patru Cupe și cinci Supercupe ale Italiei.



Comunicatul clubului de pe Bernabeu



Conducerea lui Real Madrid a subliniat importanța pe care Armani a avut-o atât în lumea modei, cât și în cea a baschetului, transmițând un mesaj de condoleanțe.



"Real Madrid C.F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Giorgio Armani. Clubul dorește să exprime condoleanțe și afecțiune familiei sale, celor dragi, clubului său și tuturor suporterilor acestuia.

S-a stins din viață la 91 de ani. Odihnească-se în pace", a scris gruparea madrilenă pe site-ul său oficial.



Cunoscut pentru stilul său sobru și elegant, Giorgio Armani și-a fondat propriul imperiu în 1975, devenind un simbol al prestigiului italian la nivel mondial. Designerul a încetat din viață la Milano, înconjurat de familie, lăsând un gol imens în cele două lumi pe care le-a iubit și pe care le-a influențat decisiv.

