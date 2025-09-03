În prima etapă din campionatul Germaniei, Bayer Leverkusen a pierdut cu Hoffenheim, scor 1-2, iar, în runda a doua, fosta campioană a Germaniei a remizat cu Werder Bremen, care a evoluat în inferioritate numerică, scor 3-3.

Raul Gonzalez, dorit pe banca lui Bayer Leverkusen

Două etape le-au fost suficiente nemților să se convingă de Erik ten Hag, iar fostul antrenor al lui Manchester United a fost demis. Bayer Leverkusen vrea să aducă în locul tehnicianului olandez o legendă a lui Real Madrid.

Mundo Deportivo susține că Raul Gonzalez se află pe lista scurtă a clubului din Bundesliga. Antrenorul de 48 de ani a antrenat sezonul trecut echipa a doua a clubului de pe Santiago Bernabeu.

Pe lista celor de la Bayer Leverkusen se mai află Marco Rose și Edin Terzic.

Raul Gonzalez nu este străin de fotbalul german. În 2010, Raul a părăsit-o pe Real Madrid și a semnat cu Schalke 04, unde a rămas timp de două sezoane.

Erik ten Hag acuză după ce a fost demis de la Bayer Leverkusen: ”Fără precedent!”

”Decizia conducerii lui Bayer Leverkusen din această dimineață de a mă concedia a venit ca o surpriză. Este fără precedent să dai afară un antrenor după doar două meciuri din campionat.

În această vară, mulți jucători cheie au părăsit echipa. Construirea unei echipe noi e un proces care necesită atât timp, cât și încredere. Un nou antrenor merită spațiul pentru a-și implementa viziunea, a stabili standardele, a modela echipa și a-și lăsa amprenta asupra stilului de joc.

Am început această aventură cu multă convingere și energie, dar din păcate conducerea nu a fost dispusă să-mi acorde timpul și încrederea de care aveam nevoie, lucru pe care îl regret profund. Simt că asta nu a fost niciodată o relație bazată pe încredere reciprocă.

De-a lungul carierei mele, fiecare sezon pe care l-am putut duce până la capăt ca antrenor a adus succes. Cluburile care și-au pus încrederea în mine au fost răsplătite cu succes și trofee.

În sfârșit, aș dori să mulțumesc fanilor lui Bayer Leverkusen pentru căldura și pasiunea lor și le urez echipei și personalului succes pentru restul sezonului”, a spus Erik Ten Hag.

