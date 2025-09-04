Rodrygo a fost la un pas să plece de la Real Madrid în această vară, dar atacantul brazilian a decis în cele din urmă să rămână pe „Bernabeu”, chiar dacă Xabi Alonso i-a transmis că nu va fi o prioritate în planurile sale.



Conducerea madrilenă era dispusă să accepte o ofertă de 100 de milioane de euro, iar PSG, Bayern, Liverpool, Manchester City, Tottenham și Arsenal au fost interesate de el, însă mutarea nu s-a concretizat.



Rodrygo vrea să-i „fure“ locul lui Vinicius Jr.



Ajuns la al șaptelea sezon la Madrid, Rodrygo are acum un obiectiv clar: să-și câștige locul de titular. Potrivit AS, brazilianul i-a transmis lui Xabi Alonso că vrea să fie folosit în stânga atacului, poziția compatriotului său, Vinicius Jr.



Xabi Alonso nu e împotrivă și vede concurența ca pe un element pozitiv, anunță sursa citată. Rodrygo a fost rezervă cu Osasuna, dar a început titular pe stânga cu Oviedo, în timp ce Vini a fost lăsat pe bancă.



La meciul cu Mallorca, Vinicius a revenit în primul 11, iar Rodrygo a intrat doar 18 minute. Spaniolii scriu că această alternanță ar putea continua, iar Rodrygo e hotărât să lupte pentru poziția lui Vinicius.

