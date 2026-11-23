Fosta jucătoare de tenis a transmis un mesaj pe Instagram, unde a vorbit despre impactul pe care îl are acest incident asupra stațiunii montane. „Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță,
Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a scris Simona Halep.
Incendiul din Poiana Brașov, localizat după peste 15 ore
Incendiul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19:30, la nivelul terasei unui apartament superior al unității de cazare. Flăcările s-au extins rapid la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje, afectând o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Din interiorul clădirii au fost evacuate circa 150 de persoane, fără a se înregistra victime.
Reprezentanții unității de cazare au anunțat pe Facebook că oaspeții și angajații nu sunt în pericol, iar cauzele exacte ale focului urmează să fie stabilite de specialiști. „Situația este sub control. Nu există victime, iar toți oaspeții și membrii personalului sunt în siguranță”, au transmis aceștia.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, incendiul a fost localizat luni, eliminându-se riscul extinderii către clădirile din apropiere. Peste 100 de pompieri din mai multe județe continuă misiunea de stingere, forțele fiind suplimentate preventiv cu autospeciale și o autocisternă de 30.000 de litri pentru a asigura necesarul de apă.