Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările” , a scris Simona Halep.

Fosta jucătoare de tenis a transmis un mesaj pe Instagram, unde a vorbit despre impactul pe care îl are acest incident asupra stațiunii montane. „Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță,

Surpriză! Ce a făcut atacantul care tocmai a semnat cu FCSB, la două zile după anunțarea transferului

”A plecat dezamăgit, statul român nu s-a implicat prea mult!” Nepotul lui Dudu Georgescu a dezvăluit motto-ul legendei și legătura specială cu Mircea Lucescu

La câteva ore după ce l-a făcut praf, Gigi Becali a făcut anunțul în cazul lui David Miculescu

Incendiul din Poiana Brașov, localizat după peste 15 ore

Incendiul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19:30, la nivelul terasei unui apartament superior al unității de cazare. Flăcările s-au extins rapid la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje, afectând o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Din interiorul clădirii au fost evacuate circa 150 de persoane, fără a se înregistra victime.

Reprezentanții unității de cazare au anunțat pe Facebook că oaspeții și angajații nu sunt în pericol, iar cauzele exacte ale focului urmează să fie stabilite de specialiști. „Situația este sub control. Nu există victime, iar toți oaspeții și membrii personalului sunt în siguranță”, au transmis aceștia.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, incendiul a fost localizat luni, eliminându-se riscul extinderii către clădirile din apropiere. Peste 100 de pompieri din mai multe județe continuă misiunea de stingere, forțele fiind suplimentate preventiv cu autospeciale și o autocisternă de 30.000 de litri pentru a asigura necesarul de apă.