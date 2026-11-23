Jude Bellingham și Real Madrid au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului până în 2031, anunță Fabrizio Romano.

Actualul contract al lui Bellingham era valabil până în vara lui 2029, însă Real Madrid a decis să-i ofere un nou acord, cu o îmbunătățire salarială, pentru a-și asigura serviciile pe termen lung.

Jude Bellingham a semnat! Contract până în 2029

În ultima perioadă, Real a oficializat mai multe prelungiri, printre care cele ale lui Arda Guler, Thibaut Courtois și Aurelien Tchouameni. Următorul pe listă ar putea fi Brahim Diaz.

Cotat la 160 de milioane de euro, Bellingham a bifat 17 apariții în acest sezon, cu 6 goluri și 4 pase decisive. De la transferul său în capitala Spaniei, englezul a strâns 157 de meciuri, 52 de goluri și 37 de assist-uri.

În total, la nivel de seniori, are 334 de partide, 80 de goluri și 64 de pase decisive, după experiențele de la Borussia Dortmund, Real Madrid și Birmingham City.