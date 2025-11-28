Gigi Becali încearcă să vândă Uzina Mecanică Drăgășani unor investitori americani, dar birocrația îi ține "ostatice" cele 13 milioane de euro puse în joc.



Patronul FCSB deține pachetul majoritar de 95% din acțiunile fabricii încă din mai 2004, restul fiind împărțit între asociația salariaților și Ministerul Economiei. Deși a bătut palma cu americanii care vor să producă armament la Drăgășani, finanțatorul roș-albaștrilor s-a lovit de un zid la Guvern. Comisia de verificare a investitorilor străini și Consiliul Concurenței întârzie avizul necesar, impunând condiții stricte cumpărătorului, lucru care l-a scos din sărite pe omul de afaceri.



Gigi Becali a explicat, pe un ton vehement, că statul nu ar trebui să intervină într-un contract între două entități private, mai ales că el vinde doar infrastructura, niște hale goale, nu o linie de producție funcțională.



"Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu. Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro", a tunat Becali.



"Pac! Un bici"



Nervos din cauza taxelor de verificare, pe care le consideră absurde, Becali a dezvăluit că investitorii sunt obligați să plătească 10.000 de euro doar pentru a fi verificați de comisia guvernamentală. Latifundiarul a amenințat chiar cu instanța, considerând că autoritățile "se dau șmechere" și pun bețe în roate inutil.



În stilul său caracteristic, milionarul a descris plastic cum ar rezolva situația dacă ar avea putere de decizie, invocând o discuție cu un oficial pus de Ilie Bolojan.



"Eu dacă eram în locul lui, luam un bici și mergeam acolo la Guvern. Ziceam: «De ce nu dai, mă, avizul? Pac! Un bici». Dacă nu e curat, nu-l aproba. Dar dacă e curat, pleacă acasă, bă! Lasă oamenii, bă, să dea banii", a mai spus Gigi Becali, exasperat că nu poate finaliza vânzarea către partenerii americani.

