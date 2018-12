Record in Romania: l-a batut pe Dobrin! A jucat la 14 ani si tocmai a refuzat-o pe FCSB! Pustiul care poate aduce MILIOANE

Dupa Man si Adrian Petre, UTA anunta ca are inca un pusti-minune in lot!

La doar 14 ani, Catalin Vulturar a prins lotul primei echipe si chiar a jucat in ultima etapa din 2018, contra Farului.

Nascut pe 9 martie 2004, Vulturar a intrat in istoria fotbalului din Romania dupa aparitia sa pe teren la Constanta. I-a depasit pe Dobrin si Raducioiu. E cel mai tanar jucator folosit vreodata in primele doua ligi!

"Cel mai mare lucru e debutul lui Catalin Vulturar. Cred ca e record in istoria clubului UTA. Il mai avem si pe David Miculescu, despre care cred ca va fi cel putin la nivelul lui Dennis Man", a spus antrenorul de la UTA, Ionut Popa, dupa meciul cu Farul.

"Antrenorul mi-a zis sa raman in fata, sa ma bat pentru minge, sa ne tinem adversarul departe de poarta noastra. Din pacate, nu am apucat sa ating mingea, dar nu voi uita niciodata aceasta zi. Sa joc pentru UTA la doar 14 ani e ceva extraordinar. Nici macar nu am visat ca o sa debutez atat de tanar la o echipa care a scris istorie in fotbalul din Romania. Sunt bucuros, ma simt onorat, dar si constient ca de acum inainte multa lume imi va urmari parcursul", a spus Vulturar pentru Sport Arad.

Mijlocasul central a avut recent o oferta de la FCSB, insa a refuzat-o. Vulturar s-a numarat printre pustii selectionati de FRF in proiectul 'Performanta are viitor", in cadrul caruia mai multi pusti au ajuns sa faca sesiuni de antrenamente cu FC Barcelona. Copiii au fost pe Camp Nou si la ultimul meci jucat de Iniesta pentru Barcelona, la finalul sezonului trecut.

Cei mai tineri debunti din primele doua ligi, conform Liga2.ro

Cătălin Vulturar (la UTA) - astăzi, 8 decembrie 2018, la 14 ani şi nouă luni

Nicolae Dobrin - în 1962, la 14 ani şi 10 luni

Florin Răducioiu - în 1986, la 15 ani şi o lună

Răzvan Popa (acum la U Craiova) - în 2012, la 15 ani, două luni şi 21 de zile

Marius Niculae - în 1996, la 15 ani şi cinci luni

Denis Radu (la ASU Politehnica) - astăzi, 8 decembrie 2018, la 15 ani şi nouă luni

Răzvan Stanciu - în 2014, la 15 ani şi 9 luni

Amir Jorza (acum la Rapid) - în 2015, la 16 ani şi o lună

Dorin Mateuţ - în 1981, la 16 ani şi două luni