"Nu mai e ca pe vremea lui Dobrin sa dai cu calcaiul si sa castigi meciul!" Un jucator al Astrei trage un semnal de alarma dupa a doua infrangere consecutiva in Liga 1

Astra a pierdut pe teren propriu cu Chindia, scor 1-2.

Astra Girgiu continua forma slaba prin care trece si nu a reusit sa se impuna pe teren propriu in fata Chindiei. Echipa din Targoviste a castigat cu 2-1 si Astra incepe sa aiba emotii in lupta la play-off.

Mihai Radut a tras un semnal de alarma la finalul partidei, motivand din nou ca atitudinea jucatorilor trebuie sa fie alta, sa fie mult mai uniti si sa munceasca mai mult:

"Am inceput prost, nu ne asteptam. Am facut o partida slabuta la Dinamo, astazi am incercat sa castigam, dar se pare ca trebuie sa muncim mai mult.

Eu ma simt bine, desi nu am facut nici jumatate de pregatire pentru ca am fost accidentat, dar sunt bine fizic si cred ca si baietii au alergat destul de mult azi. Dar nu trebuie sa ne consideram inca in play-off, trebuie sa ne castigam duelurile directe. Daca traim cu impresia ca suntem mai buni sau mai tehnici ne inselam amarnic. Fotbalul e diferit in ziua de azi, nu mai e ca pe vremea lui Dobrin sa dai cu calcaiul si pe la spate si sa castigi meciul.

In Romania echipele sunt echilibrate, nu e un jucator ca Messi care sa faca diferenta si diferenta o face mereu echipa, daca jucatorii sunt montati si isi doresc mai mult victoria ai sanse mai mari sa castigi", a spus Radut dupa infrangerea Astrei.