„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial

„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala SUA a părăsit Cupa Mondială 2026 după un eșec clar cu Belgia, scor 1-4, iar presa rusă l-a ironizat pe Donald Trump pentru implicarea sa în deciziile FIFA.

TAGS:
Donald TrumpSUACM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Publicația Sport.ru amintește că intervenția președintelui american pentru anularea suspendării lui Folarin Balogun a stârnit reacții vehemente, jurnalistul Viaceslav Gorbaciov punctând că fotbalul pare să fi ajuns la discreția politicienilor.

„Gianni Infantino a încercat să-și salveze imaginea și a zis că nimeni nu a influențat FIFA, dar aceste scuze au devenit și mai ridicole după ce Trump însuși a recunoscut că l-a sunat pe președintele FIFA și datorită lui suspendarea a fost anulată în cele din urmă”, a notat sursa citată, criticând precedentul creat: „Așteptăm acum apeluri de la Emmanuel Macron sau Keir Starmer? Se pare că acum, la FIFA, toate problemele se rezolvă telefonic”.

Belgia a trimis SUA acasă

Pe teren, prezența lui Balogun, iertat de eliminarea din meciul precedent cu Bosnia, nu a ajutat echipa americană. Atacantul a avut o evoluție ștearsă, iar Belgia s-a impus fără emoții. Charles De Ketelaere a deschis scorul în minutul 9 și a reușit dubla în minutul 33, la scurt timp după ce americanii egalaseră prin Malik Tillman (31').

În repriza secundă, Hans Vanaken a marcat pentru 3-1, profitând de o eroare a portarului Matthew Freese. Romelu Lukaku a închis tabela în prelungiri, moment în care jucătorii belgieni au sărbătorit reușita imitând un dans celebru al lui Trump.

  • Donald trump
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ironii la adresa președintelui american

Eliminarea americanilor din optimile de finală i-a oferit jurnalistului rus ocazia de a lansa o nouă serie de ironii.

„Poate ar trebui să-l sune din nou pe Infantino? Posibil ca Trump nici să nu știe că americanii au zburat din turneu și să creadă că va fi o serie de până la 4 victorii în play-off, ca în NHL și NBA. Atunci îl așteaptă o nouă descoperire, la fel ca în cazul cartonașului roșu”, a mai scris sursa citată.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
SUA - Belgia 1-4 și americanii sunt OUT! Mai inventează și acum ceva Trump și Infantino?
SUA - Belgia 1-4 și americanii sunt OUT! Mai inventează și acum ceva Trump și Infantino?
Trump recunoaște că a intervenit la FIFA pentru Balogun: "Nu a fost fault!"
Trump recunoaște că a intervenit la FIFA pentru Balogun: "Nu a fost fault!"
Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”
Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”
ULTIMELE STIRI
Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!”
Florin Bratu a semnat și va antrena un fost jucător de la FCSB: „Bun venit!”
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: "Nu puteam continua așa!"
A plecat de la FCSB și a dezvăluit motivul real pentru care a ales să rupă contractul: "Nu puteam continua așa!"
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali

FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
Gigi Becali a mai pierdut un favorit! Căpitanul de la FCSB a fost cedat la altă echipă
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
Marele regret al lui Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, după eliminarea din optimi! Explicația despre ”cazul Balogun”
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
Alte subiecte de interes
Tânărul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
Tânărul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!