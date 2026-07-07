„Sunați-l imediat pe Infantino!” Trump, ținta ironiilor în Rusia după ce SUA a fost eliminată de la Mondial

Publicația Sport.ru amintește că intervenția președintelui american pentru anularea suspendării lui Folarin Balogun a stârnit reacții vehemente, jurnalistul Viaceslav Gorbaciov punctând că fotbalul pare să fi ajuns la discreția politicienilor.

„Gianni Infantino a încercat să-și salveze imaginea și a zis că nimeni nu a influențat FIFA, dar aceste scuze au devenit și mai ridicole după ce Trump însuși a recunoscut că l-a sunat pe președintele FIFA și datorită lui suspendarea a fost anulată în cele din urmă”, a notat sursa citată, criticând precedentul creat: „Așteptăm acum apeluri de la Emmanuel Macron sau Keir Starmer? Se pare că acum, la FIFA, toate problemele se rezolvă telefonic”.

Belgia a trimis SUA acasă

Pe teren, prezența lui Balogun, iertat de eliminarea din meciul precedent cu Bosnia, nu a ajutat echipa americană. Atacantul a avut o evoluție ștearsă, iar Belgia s-a impus fără emoții. Charles De Ketelaere a deschis scorul în minutul 9 și a reușit dubla în minutul 33, la scurt timp după ce americanii egalaseră prin Malik Tillman (31').

În repriza secundă, Hans Vanaken a marcat pentru 3-1, profitând de o eroare a portarului Matthew Freese. Romelu Lukaku a închis tabela în prelungiri, moment în care jucătorii belgieni au sărbătorit reușita imitând un dans celebru al lui Trump.