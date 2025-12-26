Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, pe Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis, Virginia Ruzici. De asemenea, şeful statului s-a întâlnit cu regizorul şi scenaristul Corneliu Porumboiu.

Şeful statului a subliniat că Virginia Ruzici este „una dintre cele mai mari sportive ale României”, pe care s-a bucurat să o întâlnească la Paris, alături de reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Franţa.

„Dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume şi au inspirat generaţii de sportivi”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook, potrivit news.ro.