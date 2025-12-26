FOTO Nicușor Dan, întâlnire cu o legendă vie a sportului românesc: „Una dintre cele mai mari din istoria țării!“

Nicușor Dan, întâlnire cu o legendă vie a sportului românesc: „Una dintre cele mai mari din istoria țării!"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, pe Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis, Virginia Ruzici. De asemenea, şeful statului s-a întâlnit cu regizorul şi scenaristul Corneliu Porumboiu. 

Şeful statului a subliniat că Virginia Ruzici este „una dintre cele mai mari sportive ale României”, pe care s-a bucurat să o întâlnească la Paris, alături de reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Franţa.

Dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume şi au inspirat generaţii de sportivi”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook, potrivit news.ro.

Virginia Ruzici, dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, s-a născut în 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, judeţul Cluj. A început să practice tenisul de câmp la vârsta de opt ani în oraşul natal, transferându-se apoi la clubul Dinamo, unde a fost antrenată de Aurel Segărceanu, tatăl tenismenului Florin Segărceanu. A devenit jucătoare profesionistă de tenis în 1975, iar ulterior a absolvit IEFS Bucureşti, actuala Universitate de Educaţie Fizică şi Sport. În 1978 a fost campioană mondială universitară la dublu, împreună cu Florenţa Mihai, iar în 1981, la Universiadă.

Apogeul carierei l-a atins în anul 1978, când a învins-o în finala de la Roland Garros pe iugoslava Mima Jausovec, câştigând cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume. În acelaşi an, a câştigat finala de dublu de la Roland Garros, alături de Mima Jausovec.

De-a lungul carierei, Virginia Ruzici a cucerit peste zece trofee, cea mai bună clasare a sa în clasamentul WTA fiind înregistrată în 1979, când a devenit numărul 8 mondial.

În 1987, la vârsta de 32 de ani, Ruzici s-a retras din activitate, stabilindu-se, la scurt timp după aceea, în Franţa.

Timp de 14 ani, Virginia Ruzici, în vârstă de 70 de ani, a fost managerul fostului lider mondial Simona Halep, cu care a încheiat colaborarea în mai 2022. 

