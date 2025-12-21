Latifundiarul din Pipera a ținut să puncteze cu tărie că „Legea Novak”, care impune o cotă de 40% sportivi români, va trece de controlul Curții Constituționale și va trebui promulgată, în ciuda opoziției șefului statului.

Disputa momentului în sportul românesc s-a mutat pe teren politic și legislativ. După ce Camera Deputaților a votat, pe 19 noiembrie 2025, transformarea ordinului de ministru emis de Eduard Novak în lege, apele s-au tulburat la vârful statului. Deși actul normativ obligă toate echipele să folosească minimum 40% jucători români în competițiile interne, președintele Nicușor Dan a refuzat să semneze decretul de promulgare.



Șeful statului a trimis legea la Curtea Constituțională (CCR), motivând că măsura ar încălca principiul egalității și normele privind libera circulație a forței de muncă. Totuși, latifundiarul din Pipera privește situația cu detașare și este convins că demersul de la Cotroceni nu va avea finalitatea dorită de președinte.



„Se va spune la CCR că e discriminare pozitivă”



Finanțatorul roș-albaștrilor consideră că judecătorii CCR vor valida legea, interpretând-o ca o măsură de protecție a sportului autohton, iar președintele va fi obligat de circumstanțe să o accepte.



„Nu mă deranjează că a reclamat legea la Curtea Constituțională. E problema lui. Eu cred că legea nu deranja. Nu e obligatorie. Poți să nu o respecți și plătești o amendă. Ce-i drept, amenda e cam mare. După părerea mea, se va spune la CCR că e o discriminare pozitivă. Se va decide că legea e constituțională și președintele o va promulga. El nu poate face ce vrea el, sunt niște legi”, a spus Gigi Becali, citat de GSP.



Acuzații dure din partea AUR



Dacă Gigi Becali a adoptat un ton mai degrabă ironic, reacțiile din zona politică au fost mult mai virulente. Ciprian Paraschiv, deputat AUR, l-a pus la zid pe Nicușor Dan, acuzându-l că se antepronunță și că ignoră regulamentele internaționale care ar permite o astfel de lege.



„Sunt siderat că președintele țării se antepronunță asupra constituționalității unei legi. Această lege trebuie judecată de Curtea Constituțională, iar tu, ca președinte, nu ai dreptul constituțional să te antepronunți, mai ales că nu știi regulamentele europene, regulamentele UEFA sau nu citești o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune negru pe alb că această lege este nediscriminatorie, respectă principiul constituționalității și este constituțională. Eu sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a transmis Ciprian Paraschiv la Fanatik.

