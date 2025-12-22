Sărbători nefericite pentru Florin Talpan. Pentru că, la final de an, el a fost sărit de la premieri, în cadrul Galei Steaua. Aici, au ajuns pe scenă oameni de marcă din cadrul clubului militar.

Printre ei nu s-a numărat însă și juristul grupării care, în viziunea sa, a obținut niște victorii uriașe pentru CSA Steaua, în războiul cu FCSB-ul lui Gigi Becali. În contul acestor „meciuri“, pe care le-a câștigat sub forma unor procese, Talpan ar fi vrut să ajungă pe scenă, în aplauzele tuturor, la Gala Steaua. De asemenea, și-ar fi dorit să aibă un spor de 50% din bani publici, pe final de an.

Cum așteptările sale n-au fost îndeplinite, juristul de la CSA Steaua a „erupt“, în cadrul unui interviul pentru Fanatik, venind cu acuze dure, în stilul său caracteristic.

„Vă dați seama că meritam pe deplin să primesc măcar o plachetă și o distincție din partea conducerii Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a Ministerului Apărării Naționale. Știți foarte bine că eu în acest an am câștigat și două dosare foarte relevante pentru acest club și mă refer la palmares și la marcă. Însă uite că nu știu să aprecieze cei din conducerea clubului și nici a ministerului. Văd că au alte priorități și promovează echipa de fotbal care e pe locul 8 în acest moment“, și-a început discursul Talpan.

Întrebat dacă cere niște demisii din fruntea clubului, pentru modul în care e tratat, juristul a răspuns afirmativ, venind și cu o dezvăluire privind demersului său, în acest sens.

„Bineînțeles. Eu am făcut deja un memoriu la Președintele României, Nicușor Dan, cât și la ministrul Apărării Naționale prin care am semnalat toate neregulile de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Problema este că aceste memorii însoțite de documentele relevante au fost redirecționate către șeful Corpului de Control al ministrului Apărării, adică au fost pasate mai departe la un domn general Antip. El a mai fost în echipa de control și a mușamalizat toate neregulile de la Steaua. Atunci era colonel, iar acum ca general a fost din trimis în control. Ce să înțeleg de aici? Din septembrie și până la finalul lunii decembrie nu s-a întâmplat absolut nimic, nu am primit niciun rezultat“, a spus Florin Talpan.

„Fierbe“ pentru că venitul său n-a fost mărit

În continuarea discuției, juristul a dezvăluit cum e tratat, la CSA Steaua.

„Nu mă lasă nici măcar să intru pe stadion, parcă vreau să intru la sediul Uniunii Europene. Și acolo se intră mai ușor. Nu se poate decât cu niște cartele. Comandantul clubului, Eduard Danilof, s-a supărat pe mine pentru că i-am spus că nu primesc ceea ce merit, adică acel spor. Mi se pare inacceptabil ca eu, care am obținut astfel de rezultate, să nu primesc sporul de 50% în condițiile în care și bucătarul de la stadionul Steaua îl primește! Este ceva inadmisibil!“, a mai spus Talpan.

