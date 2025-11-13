„Mă bucur să fiu pe primul mural dedicat naţionalei. Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor şi să muncească pentru el”, a spus Andrei Raţiu.

„E o onoare să fac parte dintr-un proiect care rămâne în inima oraşului. Mă bucur că acest mural transmite mai departe energia şi mândria cu care reprezentăm România. Sper ca pentru cei care îl vor vedea să fie o dovadă că lucrurile bune se construiesc în timp şi cu multă muncă”, a declarat şi Radu Drăguşin.

„Pentru mine, fiecare apariţie în tricoul echipei naţionale înseamnă emoţie şi responsabilitate. Mă bucur că prin acest mural putem transmite aceleaşi trăiri şi celor care ne susţin”, a spus Nicolae Stanciu.

Prin acest proiect, PENNY, sponsor al echipei naţionale de fotbal a României, şi Federaţia Română de Fotbal îşi propun să conecteze fotbalul cu arta urbană şi să inspire mândria de a susţine echipa naţională.

Iniţiativa marchează încă un pas în parteneriatul dintre PENNY şi Federaţia Română de Fotbal, care continuă să promoveze valorile sportului şi să inspire generaţiile tinere prin proiecte dedicate comunităţii, precizează FRF.

„Fotbalul are puterea de a uni oamenii, de a inspira şi de a lăsa o amprentă vizibilă în comunitate. Muralul dedicat naţionalei este o expresie a acestei legături profunde dintre echipă şi suporteri, o imagine care va rămâne peste ani ca simbol al unei generaţii”, a afirmat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

Situat în apropierea Arenei Naţionale, pe Şoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11, acest mural devine o nouă declaraţie de dragoste pentru fotbalul românesc şi o sursă de inspiraţie pentru tinerii care visează să poarte tricoul galben al României, menţionează federaţia.

Realizat de unul dintre artiştii echipei Sweet Damage Crew, muralul face parte din proiectul Outline StreetArt Festival, cel mai amplu program de artă stradală din România, care a transformat deja peste 25.000 m² de pereţi gri în repere culturale. Artistul semnează şi lucrări dedicate altor sportivi emblematici ai României, precum David Popovici şi Cristina Neagu.

