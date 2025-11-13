Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale a României, a ajuns la un acord de principiu cu o formație din Golf. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani va reveni în calitate de antrenor principal în această iarnă.

Iordănescu se află într-un stadiu foarte avansat în negocierile cu viitoarea sa grupare. Fostul selecționer al României s-a înțeles în proporție de 90% cu o echipă din Golf, după cum informează as.ro. Cu alte cuvinte, în aceste momente, mai sunt de stabilit doar ultimele detalii ale contractului.

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia, clubul pe care îl preluase în vară, la finalul lunii octombrie. Decizia a fost luată la doar câteva ore după ce Legia Varșovia a fost eliminată în 16-imile Cupei Poloniei după 1-2 contra lui Pogon Szczecin.

Suma încasată de Edi Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia

Presa din Polonia susține că, deși Edi Iordănescu avea o clauză în oglindă de 400.000 de euro cu clubul din Ekstraklasa, având în vedere că decizia de a părăsi echipa a venit de ambele părți, tehnicianul român s-a mulțumit să încaseze doar 50.000 de euro.

Iordănescu a solicitat această sumă pentru a-i plăti pe cei din staff-ul său, susține publicația PilkaNozna, care îl citează pe jurnalistul Roman Kolton: „Iordănescu a luat puțini bani, 50.000 de euro. Nu s-a luptat pentru cei 400.000 de euro la care avea dreptul. S-a luptat doar pentru cei din stafful lui”.