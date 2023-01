Panduru, dezlănțuit la adresa unui fotbalist român: "Probabil va fi un jucător de Serie B tot timpul!"

Basarab Panduru, fost mijlocaș la CSM Reșița, Steaua și Benfica, obișnuiește să nu menajeze fotbaliștii români. Când e cazul, îi laudă. Dar, de cele mai multe ori, îi critică. Pe lista lui Pandi a intrat recent și vârful echipei naționale, George Pușcaș, orădeanul care evoluează în Serie B, la Genoa.

Panduru susține că atacantul primei reprezentative nu mai poate progresa.

"Pușcaș nu mi-a demonstrat niciodată. Probabil va fi un jucător de Serie B tot timpul. Man are clasă, când ajunge în careul de 16 metri cu mingea pe stângul, e problemă tot timpul, cu oricine. Trage unde vrea, trage la scurt, la lung, pune mingea unde vrea.

Are clasă față de ceilalți. Eu mă mir că Rațiu tot stă pe acolo în liga a doua. Mie mi-a plăcut la echipa națională, mi se pare un jucător bun pentru partea dreaptă", a declarat Panduru, miercuri seară, la Orange Sport.

Genoa, echipa lui Pușcaș, se află pe locul 3 în Serie B, cu 39 de puncte, la egalitate cu poziția secundă, ocupată de Reggina. Primele două clasate din Serie B promovează direct. Locurile 3-8 merg într-un play-off în care se decide ultima promovată.

Sosit în august la Genoa, Pușcaș nu a impresionat în primele partide, însă lucrurile s-au schimbat din decembrie, după ce la echipă a fost numit antrenor Alberto Gilardino (40 de ani), fostul atacant al naționalei Italiei, campion mondial în 2006.

Într-un interviu pentru Il Secolo XIX, Pușcaș a explicat că Alberto Gilardino i-a oferit foarte multă încredere și sfaturi care îi permit să fie decisiv pentru Genoa.

"Am început în sfârșit să joc. Am oportunitatea să joc și să îmi demonstrez calitățile evoluând constant. Antrenorul mi-a cerut să fac ceea ce știu, să fiu prezent în careu, să profit de oportunitățile pe care le am și să fiu calm. Simt multă încredere din partea lui, m-a ajutat foarte mult", a spus atacantul român, potrivit TMW. "Renașterea lui Pușcaș", au titrat italienii.