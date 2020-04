Marea Britanie cauta voluntari pentru studiul vaccinului impotriva Covid-19! Cati bani primesc cei ce se ofera

Studiul este facut de Imperial College NHS Trust si se tine in patru locuri diferite din Marea Britanie: Bristol, Thames Valley, Southampton si Londra.

Pe site-ul oficial al studiului, cercetatorii explica: "Scopul studiului este sa testam noul vaccin impotriva Covid-19 pe voluntari sanatosi. Studiul ne va permite sa analizam daca persoanele sanatoase pot fi protejate de virus cu acest vaccin nou numit ChAdOx1 nCoV-19.

Ne va oferi informatii valoroase in aspectele de siguranta ale vaccinului si abilitatea lui de a genera un raspuns imun bun impotriva virusului.

Pe timpul studiului, vom recruta 1112 voluntari, din care 561 vor fi vaccinati cu ChAdOx1 nCoV-19, iar restul de 551 vor fi vaccinati cu un vaccin de control".

Pe site apare si suma pe care o vor primi voluntarii, care va varia intre 190-625 de lire in functie de timp, drumul pe care il parcurg pana la clinica si contributia pe care o au in studiu.

The Imperial College NHS Trust are looking for healthy volunteers to participate in a #COVID19 #vaccine trial, for which they will receive up to £190-£625 reimbursement for time, travel and contribution to the trial. (1/2)