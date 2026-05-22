Gicu Grozav are oferta pe masă

Ajuns la 36 de ani, Gicu Grozav rămâne una dintre piesele de bază ale echipei din Ploiești. Căpitanul Petrolului a devenit un simbol al clubului în ultimii ani, după revenirea din 2022, dar și după precedentul său mandat din sezonul 2012-2013.

Oficialii clubului consideră că experiența și influența sa în vestiar cântăresc decisiv, motiv pentru care i-au oferit un nou contract, potrivit Fanatik.

Grozav are în CV și 30 de selecții la echipa națională a României, unde a marcat de cinci ori.

Investitori din jurul clubului Napoli vor să sponsorizeze Petrolul

Ploieștenii se confruntă cu probleme serioase din punct de vedere financiar. ”Lupii” au o datorie totală de 9 milioane de euro, iar în momentul de față, clubul de pe ”Ilie Oană” se află în concordat preventiv, însă ar putea urma insolvența la Petrolul.

Claudiu Tudor, președintele clubului, susține însă că o posibilă soluție ar putea veni din Italia. Mai mulți investitori apropiați și de Napoli ar fi dispuși să investească la Petrolul, mai întâi sub forma unui parteneriat și mai apoi, dacă va fi cazul, ar putea fi vorba chiar despre o preluare a clubului.

”Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu Hermannstadt, și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba despre o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a spus Claudiu Tudor, conform ObservatorulPH.