Prima tara din Europa care se poate imuniza inainte de aparitia vaccinului! Ce masuri au luat autoritatile

Specialistii sunt de parere ca imunitatea de grup se poate atinge si fara un vaccin impotriva Covid-19.

Epidemiologul Anders Tegnell a declarat ca Suedia a avut deja un numar mare de infectii cu Covid-19, iar tara a inceput deja sa obtina imunitatea de grup, informeaza presa scandinava. Specialistul crede ca Stockholm poate sa atinga imunitatea in luna mai.

"Avem motive sa credem ca am ajuns cel putin la jumatatea drumului in obtinerea imunizarii de grup fara blocaje sociale si, prin urmare, se pare ca suntem destul de aproape de acest obiectiv in anumite parti din Suedia", a spus Tegnell.

Tegnell a mai spus ca se asteapta ca imunizarea de grup in Suedia sa fie atinsa inainte de obtinerea unui vaccin pentru Covid-19: "Este greu de spus daca se va atinge prima data imunizarea de grup sau un vaccin. Dar eu as paria pe faptul ca vom atinge acel nivel de imunizare inainte ca un vaccin sa fie disponibil. Cu toate acestea, un vaccin va fi oricum important pentru protejarea grupurilor vulnerabile".

Suedia, tara care a inregistrat deja peste 1000 de victime din cauza coronavirusului, a adoptat masuri mai relaxate fata de restul statelor europene si nu a inchis scolile si restaurantele, singurele restrictii mai dure fiind interzicerea adunarilor publice de peste 50 de persoane, precum si a vizitelor in caminele pentru batrani.