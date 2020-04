Vaccinul impotriva COVID-19 ar putea fi gata in TOAMNA! Anuntul facut de cercetatorii de la Oxford

Cercetatorii de la Universitatea Oxford sunt increzatori ca vaccinul va putea fi gata in 6 luni.

Desi anuntau ca un vaccin ar putea fi gata intre 12 si 18 luni, cercetatorii sunt increzatori ca pot reduce termenul la 6 luni.

Acesta este "cel mai bun scenariu" oferit de echipa cercetatorilor de la Oxford, care lucreza in paralel cu alti cercetatori pentru a gasi tratamentul pentru coronavirus.

Mai mult de 500 de voluntari cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani au fost de acord sa ia parte la cercetare si vor incepe testarea la finalul lunii, dupa cum scrie Daily Mail.

"In cel mai bun scenariu, in toamna lui 2020 vom avea rezultatele in legatura cu eficienta vaccinului din faza a treia a cercetarii si vom putea manufactura cantitati mari din el", au declarat cercetatorii pentru The Telegrph.