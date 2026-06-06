Petrolul i-a găsit deja înlocuitor lui Mehmet Topal! Un portughez cu CV „beton” vine la Ploiești

Deși tehnicianul turc a reușit să salveze echipa de la retrogradare, conducerea clubului a decis să nu continue colaborarea. „Lupii galbeni” au încheiat sezonul pe locul 10, la egalitate de puncte cu Farul Constanța și Hermannstadt, dar deasupra liniei de baraj.

Ricardo Sousa, principalul favorit pentru banca Petrolului

Potrivit presei locale, Petrolul s-a orientat rapid către un nou antrenor, iar principala opțiune este portughezul Ricardo Andre de Pinho Sousa, fiul fostului internațional portughez Antonio Sousa.