Petrolul i-a găsit deja înlocuitor lui Mehmet Topal! Un portughez cu CV „beton” vine la Ploiești

Deși tehnicianul turc a reușit să salveze echipa de la retrogradare, conducerea clubului a decis să nu continue colaborarea. „Lupii galbeni” au încheiat sezonul pe locul 10, la egalitate de puncte cu Farul Constanța și Hermannstadt, dar deasupra liniei de baraj.
Ricardo Sousa, principalul favorit pentru banca Petrolului
Potrivit presei locale, Petrolul s-a orientat rapid către un nou antrenor, iar principala opțiune este portughezul Ricardo Andre de Pinho Sousa, fiul fostului internațional portughez Antonio Sousa.
Pe lista ploieștenilor s-au mai aflat Robert Ilyeș și Florin Bratu, însă varianta Ricardo Sousa a fost aleasă, iar dacă nu apar surprize de ultim moment, portughezul urmează să ajungă la Ploiești în zilele următoare, înainte de reunirea echipei programată pentru 15 iunie.
Ricardo Sousa are echipe precum Porto sau Hannover în CV
Ricardo Sousa a evoluat în carieră la cluburi importante din Portugalia și Europa. A trecut pe la FC Porto, Beira Mar, Boavista, Santa Clara și Uniao Leiria, iar apoi a jucat în Germania, Olanda și Cipru, la echipe precum Hannover, Kickers Offenbach, De Graafschap și Omonia Nicosia.
Ca tehnician, Sousa și-a început cariera în ligile inferioare din Portugalia, unde a pregătit Beira Mar și Feirense. A avut apoi o scurtă experiență la Al Ain și a ajuns ulterior la Vizela, ultima echipă din CV-ul său.