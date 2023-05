Mesajul lui Vitali Kliciko, după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului, cu rachete și drone 

„Încă un atac aerian asupra Kievului, al 13-lea de la începutul lunii mai! Şi, ca întotdeauna, în timpul nopţii”, a scris administraţia pe contul său de Telegram. Potrivit acesteia, rachete de croazieră au fost lansate de bombardiere strategice Tu-95MS dinspre regiunea Mării Caspice, informează Agerpres.

„Potrivit informaţiilor preliminare, toate ţintele inamice din spaţiul aerian al Kievului au fost detectate şi distruse”, a adăugat administraţia oraşului.

„O altă noapte dificilă pentru capitală”, a consemnat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe contul său de Telegram.

În raportul său matinal zilnic, statul major ucrainean a informat despre 55 de atacuri aeriene ruse în timpul zilei trecute, dintre care 36 cu drone explozive, şi despre patru atacuri cu rachete.

„O rachetă S-300 a lovit un baraj în zona Karlivka din regiunea Doneţk” (est), a precizat statul major. „În consecinţă, există un mare pericol de inundare a comunităţilor din jur”, a adăugat statul major, precizând totodată că a interceptat toate proiectilele lansate în timpul raidurilor aeriene.

According to the Ukrainian army 9 Russian Tu-95MS strategic bombers launched up to 40 Kh-101 / Kh-555 cruise missiles. 37 were shot down.

Additionally, 34 Shahed-131/136 suicide drones were launched. 29 were shot down.

A Russian surveillance drone was also shot down.#Ukraine pic.twitter.com/NSMQJP2eRn