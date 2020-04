Imagini INCREDIILE cu romanii reveniti in tara: tinuti cu sutele, flamanzi, ore intregi, la sala de sport din Cluj! VIDEO

Romanii care ajung la Cluj din strainatate sunt in prima faza 'triati' la sala de sport Horia Demian din oras.

Un clip publicat de Ziar de Cluj arata conditiile teribile de care au parte romanii la revenirea in tara. Oamenii sunt tinuti zeci de ore in asteptarea unor mijloace de transport catre zonele in care vor sa ajunga. Romanii reveniti in tara sustin ca sunt tinuti flamanzi in preajma salii, in care multi refuza sa intre de teama sa nu se infecteze cu coronavirus. Oamenii reclama lipsa alimentatiei, igiena precara si faptul ca nu exista dezinfectant sau echipamente de protectie. Inclusiv femeile insarcinate sau famillie cu copii sunt tinuti la un loc, fara posibilitatea de a-si procura hrana, sustine sursa citata.

Sursa foto: Ziar de Cluj