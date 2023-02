Numărul morților a ajuns la peste 17.000, iar cel al răniților este mult mai mare după cutremurele care au avut magnitudine peste șapte. Autoritățile își continuă misiunea de salvare în aceste momente pentru a mai găsi supraviețuitori sub dărâmături.

Gaziantep a fost unul dintre cele mai afectate orașe din Turcia, oraș unde evoluează și mijlocașul român Alexandru Maxim. Fotbalistul însă nu se afla în țară la producerea cutremurelor, ci în Germania, profitând de zilele libere avute de la club.

Imagine devastatoare din Turcia cu tricoul lui Alex Maxim

Una dintre imaginile impactante ale acestei zile are legătură însă cu fotbalistul român. Pe contul Futbol Arena a apărut o fotografie din ruinele din Turcia, iar printre dărâmături a fost găsit și tricoul lui Alex Maxim de la Gaziantep.

Imaginea a devenit rapid virală și a ajuns și la jucătorul din țara noastră care a redistribuit-o, alături de emoji-uri care exprimau tristețea.

Ce a spus Alexandru Maxim despre cutremurul din Turcia

„Sunt bine, în Germania, am avut etapă și apoi două zile liber, așa că am venit în Germania. În Turcia e haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30. Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente. Cei care stau la casă sunt mai OK...”, a declarat Alexandru Maxim pentru gsp.