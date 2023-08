Declarații tulburătoare date în premieră de iubita lui Christian Atsu, decedat în urma cutremurelor din Turcia

Cutremurele au făcut peste 50.000 de victime, iar Atsu, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit mort sub dărâmăturile casei sale din Antakya pe 18 februarie, la aproape două săptămâni după cutremure.

El şi Rupio aveau împreună trei copii, în vârstă de nouă, şase şi trei ani la momentul pierderii sale. "Pentru mine, este foarte important ca numele lui să fie încă acolo, mai ales pentru copii, că a fost cunoscut, că a fost iubit de toată lumea", spune ea. "Sper doar că numele lui nu va dispărea niciodată".

Vorbind cu presa pentru prima dată de la decesul său, Rubio descrie confuzia cu privire la faptul că Atsu era în siguranţă, auzind la radio despre evoluţii şi impactul pe care moartea sa l-a avut asupra ei şi a copiilor lor. Atsu se afla în Turcia, după ce semnase cu Hatayspor în septembrie anul trecut, în timp ce familia sa a rămas în Newcastle.

Rupio a vorbit ultima dată cu el sâmbătă, 4 februarie, şi pentru că echipa sa juca a doua zi cu Kasimpasa, a plănuit să vorbească din nou cu ea luni. Atsu a marcat unicul gol al meciului în prelungiri, iar soţia sa i-a trimis un mesaj pentru a-l felicita. Răspunsul său de mulţumire avea să fie ultimul contact pe care l-au avut. Luni, Rupio a auzit despre cutremur la radio în timp ce conducea.

"Nu am crezut că se poate întâmpla într-un loc [unde] el ar fi fost", a spus ea. "Ca om, te gândeşti că acest lucru nu ţi se poate întâmpla ţie sau cuiva pe care îl iubeşti. "Îmi spuneam 'este bine şi va suna'. Dar, după un timp, sora lui m-a sunat şi mi-a spus că clădirea lui se prăbuşise complet. Am fost şocată, mi-a fost greu să cred".

Relatările ulterioare au creat confuzie cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu Atsu, care a jucat 121 de meciuri pentru Newcastle între 2016 şi 2021.

La 7 februarie, vicepreşedintele clubului său a declarat că a fost "scos din dărâmături cu răni". Cu toate acestea, în ziua următoare, agentul său Nana Sechere a declarat că locul unde se află nu a fost încă confirmat.

Rupio a declarat atunci pentru BBC News că ea crede că soţul ei este încă în viaţă şi a făcut apel la mai multe echipamente pentru a îndepărta dărâmăturile.

"Nu prea am citit nicio ştire", a spus Rupio. "M-am bazat pe agentul lui, Nana, şi pe sora lui.Copiii noştri au auzit de la şcoala lor că a fost găsit, iar apoi au venit acasă şi au auzit din nou la radio că nu a fost găsit. Nu a fost frumos, dar le-am spus că s-ar putea să fie găsit, pentru că încă vrei să crezi [în] rezultatul pozitiv."

Sechere se afla în provincia Hatay pentru a monitoriza căutările lui Atsu şi a confirmat ulterior că acesta a fost găsit mort, după ce a sunat-o pe Rupio la primele ore ale dimineţii pentru a o informa.

"Nu am putut să plâng cu adevărat pentru că eram în stare de şoc", a spus ea. "Nu am vrut să cred [că era adevărat]. Cred că organismul meu s-a oprit pur şi simplu. În dimineaţa următoare, copiii au jucat fotbal şi nu am vrut să le iau asta. După [asta] a trebuit să îi aşez la masă şi să le explic. Nu este uşor. Nu este ceva ce ai dori nimănui".

Cei doi s-au întâlnit în timp ce Atsu juca pentru Porto. El a fost împrumutat la Everton şi Bournemouth înainte de a se alătura echipei Newcastle, despre care Rupio a spus că "m-a ajutat în toate modurile în care au putut să mă ajute", lucru pentru care este "foarte recunoscătoare"

Ea a adăugat că Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti a ajutat-o să găsească un terapeut, în timp ce fiul ei cel mare a beneficiat de consiliere la şcoala sa. Rupio a spus că "el este principalul care se luptă pentru că are mai multe amintiri" şi "nu este pregătit să vorbească despre asta".

Fiul ei mai mic a vorbit mai mult despre tatăl său şi a pus întrebări la care "uneori este foarte greu de răspuns". Fiica lor a împlinit recent patru ani şi de ziua ei "a întrebat când o să o sune tatăl ei". "Trebuie să fii puternic", a adăugat ea. "Ai voie să arăţi emoţii, evident, dar nu poţi să cazi la pământ. "Acum trebuie să fii stânca pentru toată lumea. Eu cedez de multe ori, aşa că nu este uşor să echilibrezi totul"..

News.ro