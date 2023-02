Narcis Răducan deplânge situația din Turcia: "Înțeleg nenorocirea, sunt din Vrancea. În '77 cutremurul ne-a dărâmat casa"

Narcis Răducan (48 de ani) este născut la Focșani (jud. Vrancea), aproape de epicentrul celor mai puternice cutremure din România, și a rămas fără casă după dezastrul din 1977.

Peste 11.000 de decese, până la acest moment

Fostul fotbalist spune că înțelege mai bine, poate, panica, durerea și neputința din Turcia și Siria, unde mii de clădiri s-au prăbușit în urma a două cutremure violente de 7.8 și 7.6 grade, care au lovit pe 6 februarie cele două țări. Conform datelor în curs de actualizare, peste 11.000 de persoane și-au pierdut viața, alte zeci de mii sunt date dispărute sau au fost rănite, iar sute de mii de familii și-au pierdut locuințele.

Turcia a cerut ajutorul internațional, iar zeci de țări au răspuns deja cu echipe specializate de salvatori. România a trimis două aeronave militare, o echipă de specializate de căutare-salvare formată din peste 60 de medici și militari, dar și câini special antrenați pentru depistarea victimelor sub dărâmături și echipament de descarcerare.

"În '77, am rămas fără casă. S-a dărâmat casa, din fericire nu pe noi"

"Am cunoștințe în Turcia, am dat telefoane și mesaje la agenții pe care îi știu acolo, la alți prieteni. Am vrut să văd dacă pot să ajut în vreun fel. Am trăit și eu câteva cutremure puternice, dar nu la nivelul acesta.

În '77, îmi aduc mainte că am rămas fără casă. S-a dărâmat casa, din fericire nu pe noi, pentru că am reușit să ieșim la timp. Am fost norocoși. Prin '86 a mai fost un cutremur mare, am dormit pe afară. În '90 stăteam singur la cămin, în București. Am tras o spaimă foarte mare și atunci. Nu am o experiență foarte plăcută în privința cutremurelor. Mai ales că eu vin din Focșani, zona Vrancea, unde am tot fost scuturați serios de cutremure.

Din imaginile văzute la televizor, parcă era un film apocaliptic. S-a ajuns deja la mii de victime, dar sper să fie salvați cât mai mulți oameni și țara să se recupereze repede după această nenorocire. Sper să învățăm și noi ceva din această situație, poate anticipăm puțin, și luăm măsuri mai bune să consolidăm clădirile", a declarat Narcis Răducan.