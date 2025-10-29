Rinat Ahmetov, foarte aproape să preia combinatul Liberty, sponsorul Oțelului Galați

Oferta depusă de Dorinel Umbrărescu (construcții, UMB Spedition) mai stă între oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov și preluarea integrală a combinatul siderurgic Liberty Galați. Dar Umbrărescu ar fi dispus să preia combinatul doar dacă statul îi cesionează creanţa bugetară, ceea ce i-ar permite să restructureze activitatea fără a suporta integral datoriile istorice, în timp ce Ahmetov nu ar cere renunțarea totală la datorie, ci numai o eșalonare rezonabilă.



Valoarea combinatului este estimată la o sumă între 400 şi 700 de milioane de euro, în funcţie de rezultatul negocierilor cu statul român. Conform unor surse neoficiale, miliardarul din Donețk ar avea și sprijinul unor structuri ale statului ucrainean, combinatul putând primi comenzi din țara vecină, inclusiv din sectorul militar, precum blindaje și țevi de tun, cu o retehnologizare minimă.



Din 2022, Liberty Galați a redevenit sponsor principal al echipei de fotbal Oțelul Galați, iar una dintre condițiile puse celor doi afaceriști ar fi și continuarea parteneriatului financiar cu fosta campioană a României.



Ahmetov a avut rezultate extraordinare cu Șahtior Donețk

Rinat Ahmetov este considerat unul dintre cei mai bogați afaceriști din Ucraina, cu o avere estimată la peste 8 miliarde de dolari. Acesta deține cel mai mare producător de oțel din țara vecină, dar i-au fost distruse principalele unități de lucru, Azovstal și Illich Iron & Steel Works, cu sediul în Mariupol, după invazia rusă.



În ciuda acestor pierderi, afaceristul controlează compania System Capital Management Group, cel mai mare grup financiar și industrial din Ucraina, un holding cu peste 500 de subsidiare și peste 200.000 de angajați la nivel global. În România, acesta deține, prin intermediul DRI, subsidiara companiei DTEK, mai multe proiecte de energie regenerabilă în România, în județele Mureș, Iași, Dâmbovița.



Ahmetov a devenit cunoscut la nivel global ca patron al clubului Șahtior Donețk, pe care l-a preluat după asasinarea președintelui Akhat Bragin. Presa din Ucraina l-a acuzat că ar fi moștenit activele imperiului financiar al lui Bragin, unul dintre cei mai periculoși interlopi din țara vecină. Cunoscut ca "Alik Grecul", acesta a decedat împreună cu șase bodyguarzi, în urma unei explozii survenite pe 15 octombrie 1995, pe stadionul lui Șahtior Donețk.



În mandatul său, "Minerii" au cucerit 15 titluri de campioană în Ukrainian Premier League, 14 trofee Ukrainian Cup și 9 Ukrainian Super Cup, dar și Cupa UEFA (2008-2009). Acesta a fost un mare fan al fotbalișitlor români, transferându-i pe Răzvan Raț, Daniel Florea, Ciprian Marica, Cosmin Bărcăuan, Marian Aliuță, Flavius Stoican, Daniel Chiriță și Marian Savu, iar Mircea Luceascu a fost timp de 12 ani antrenorul echipei.



A fost forțat de Zelensky să renunțe la imperiul său din mass-media

Fost membru al Verkhovna Rada și considerat un suporter al fostului președinte pro-rus Viktor Ianukovici, acesta ar fi avut un rol important în Revoluția Portocalie din 2014, când politicianul a fost înlăturat de la putere, după fraudarea alegerilor prezidențiale, și a fost un pion important în numirea lui Viktor Iușcenko în acest post. Inițial, a fost acuzat că era un finanțator al lui Pavel Gubarev și al mișcării separatiste din Donbas, dar organizația pro-rusă a atacat și a preluat fără menajamente afacerile acestuia din regiunea din Estul Ucrainei.



În noiembrie 2021, președintele Volodymyr Zelensky l-a acuzat de organizarea unei lovituri de stat printr-o campanie mediatică denigratoare și acesta a fost obligat să renunțe în favoarea guvernului la toate afacerile din mass-media (holdingul Media Group Ukraine - televiziunile TRC Ukraine, Futbol, Indigo TV, NLO TV, Donbass, Sigma, Channel 34, Ukraine 24 + publicațiile de sub umbrela companiei Segodnya).

Miliardarul ar fi donat civililor și armatei ucrainene sute de milioane de dolari, iar afacerile acestuia au reînceput să înflorească, un exemplu de adaptare la economia de război fiind construcția de blidaje pentru tancuri, piese de artilerie sau veste antiglonț.



Sidex Galați, inaugurat de Nicolae Ceaușescu în 1966

Liberty Galați, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, a fost inaugurat de Nicolae Ceaușescu în septembrie 1966. A fost privatizat și cumpărat de LNM Holdings NV, în noiembrie 2001, pentru 70 de milioane de dolari, plus obligația unor angajamente investiționale de 351 milioane de dolari și un capital de lucru de 100 milioane de dolari.



Între 2004 și 2019, combinatul a făcut parte din Mittal Steel, iar în 2019 a fost cumpărat la pachet, alături de alte șase unități europene, de grupul privat britanic Liberty House Group, parte a GFG Alliance, deținut de omul de afaceri Sanjeev Gupta, pentru suma de 740 de milioane de euro.



În prezent, compania gălățeană se află în procedură de concordat preventiv în vederea restructurării financiare, cu datorii de circa 1 miliard de euro, dintre care peste 500 de milioane de euro către statul român, prin ANAF și EximBank.



Conform datelor de pe site-ul oficial, unitatea de la Galați este cel mai mare combinat siderurgic din România și singurul care nu utilizează furnale cu arc electric, bazându-se în schimb pe minereul de fier și cărbune pentru a produce un tip special de oțel, mai maleabil și potrivit pentru a produce tablă de oțel.



Combinatul are două aglomeratoare, două furnale cu funcționare continuă, două oțelării din care una cu funcționare continuă, trei linii de turnare, o mașină de rulare la cald și una de rulare la rece, două mașini de rulare a tablei de oțel, o secție de placare cu zinc și o fabrică de var. Liberty Galați are acum 5.000 de angajați.

