După ce a căpătat notorietate datorită legăturii cu patronul FCSB, medicul este vizat acum de acuzații extrem de dure venite din partea foștilor pacienți, care reclamă cazuri de malpraxis și fraude financiare uluitoare.



Presa de investigație a scos la iveală detalii tulburătoare despre activitatea lui Mindea. Se vorbește despre CV-uri "cosmetizate" cu specializări care nu ar exista în realitate și afaceri dubioase cu materiale medicale vândute la suprapreț. Totuși, cel mai răsunător caz este cel al lui Marius Mariș, un român stabilit în SUA, care susține că a trăit un coșmar după ce a ajuns pe mâna preotului-chirurg.



"Toți banii din asigurare i-am donat la biserică"



Mariș a povestit că a venit special din Florida la Constanța, atras de reputația aparent impecabilă a lui Mindea. Deși avea asigurare medicală valabilă în România doar pentru urgențe, medicul l-ar fi asigurat că "rezolvă el" actele astfel încât operația să fie decontată ca o urgență majoră. Factura finală trimisă către asiguratorul american a fost însă astronomică: peste 240.000 de dolari, pentru o procedură care, după spusele medicului, costa în jur de 20.000 de dolari.



Pacientul a explicat pentru investigatoria.ro că medicul a încărcat nota de plată cu servicii fictive, inclusiv zile de terapie intensivă și transport cu ambulanța care nu au avut loc niciodată. Când Mariș s-a întors în țară pentru a cere socoteală, răspunsul lui Mindea a fost halucinant. Potrivit Investigatoria, medicul i-ar fi cerut să lase telefonul afară din cabinet și i-a transmis direct: "Domnul Mariș, toți banii din asigurarea dumneavoastră i-am donat la biserică".



La scurt timp după acest episod, neurochirurgul a fost hirotonit preot de către ÎPS Teodosie, fiind ctitorul unei mănăstiri în județul Constanța.



Calvarul pacientului nu s-a oprit la pierderea banilor din asigurare. Mariș a mărturisit că a rămas cu sechele grave și a avut nevoie de noi intervenții în SUA pentru a repara ceea ce făcuse Mindea. Foștii profesori ai neurochirurgului român, de la universități de prestigiu din America, s-au arătat șocați când au văzut radiografiile, spunând că "studentul lor" a făcut acea procedură doar pentru bani, nu pentru sănătatea pacientului. În replică la suferința omului, preotul Mindea i-ar fi transmis doar că îl poartă în rugăciunile sale.

