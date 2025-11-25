Fotbalistul de la FCSB care l-a enervat la culme pe Gigi Becali: „Te scot dacă joci așa!”

Omul de afaceri a criticat neglijența din jocul fotbalistului de bandă stânga și a subliniat că dacă nu va juca mai serios nu va mai prinde minte în tricoul lui FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu, jucător care a fost titular în partida cu Petrolul, dar care a fost înlocuit la pauza meciului.

După remiza cu Petrolul de pe Arena Națională, scor 1-1, puțini jucători au scăpat de „mânia” patronului.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!

A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri. Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

Jucătorul de 22 de ani are 17 meciuri în acest sezon în tricoul FCSB-ului, dar nu a reușit să marcheze încă, oferind doar două pase decisive.

1,4 milioane de euro este cota lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt.com.

