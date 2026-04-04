Fostul selecționer urma să fie externat vineri, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc în timpul unui set de analize. Medicii au fost nevoiți să intervină de urgență în urma unui infarct miocardic acut. În prezent, „Il Luce” a rămas internat pe secția USTACC pentru monitorizare permanentă.

Mircea Lucescu a luat legătura cu Răzvan Lucescu de pe patul de spital, cu o cerere surprinzătoare. Potrivit Fanatik, „Il Luce” l-a apelat pe fiul său pentru a-i cere bilete pentru ultimul act al Cupei Greciei. PAOK Salonic urmează să dispute trofeul împotriva celor de la OFI Crete pe data de 25 aprilie, meci programat la ora 20:30.

Probleme de sănătate pentru Mircea Lucescu

Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar din cantonamentul echipei naţionale, la 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, scor 0-2. Medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.

Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.

Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.