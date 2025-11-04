Cornel Dinu a fost mult timp o prezență constantă a emisiunilor TV dedicate fotbalului.

Având „vorbele la el“ și fiind un fost mare fotbalist – are 67 de selecții în echipa națională - „Procurorul“ a fost chiar printre analiștii foarte apreciați de la noi, comentariile sale fiind pertinente și savuroase. Din păcate, la un moment dat, Cornel Dinu a început să-și rărească aparițiile TV. Moartea soției sale, Silvia, în 2011, l-a debusolat complet. Și de aici până la căderea în ghearele depresiei n-a mai fost decât un pas.

Pe fondul acestei situații, Cornel Dinu s-a izolat de restul lumii. Pe lângă depresia, numită „boala lumii moderne“ de specialiști, fostul fotbalist a ajuns să aibă și alte probleme de sănătate. Care, la rândul lor, i-au înrăutățit starea mentală.

„Nu mai vrea să-l vedem“

Dispărut complet din peisajul mediatic, dacă ne referim strict la aparițiile TV, „Procurorul“ a pierdut plăcerea de a mai ieși din casă. Și s-a izolat și de prietenii săi, mulți dintre ei fiind foștii săi jucători sau colegi de echipă.

Ionel Augustin (70 de ani), care a împărțit vestiarul roș-albilor cu Cornel Dinu ca fotbalist, a vorbit pentru GSP despre drama trăită de bunul său prieten.

„Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Păcat, s-au făcut eforturi mari. Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi „lasă-mă în pace!”, ne înjură (n.r. - zâmbește)... În felul lui... A fost idolul vieții mele, ca fotbalist, din toate punctele de vedere. L-am luat ca exemplu. Merg la el, stau la poartă, vorbim. Din păcate, nu putem să-l scoatem deloc (n.r. - din casă). Și Cristi Borcea a încercat. În 2-3 luni, l-ar pune pe picioare, cu vitaminizare. Dar nu-l mișcă absolut nimic“, a povestit fostul atacant dinamovist.

