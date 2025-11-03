În contextul participării în cupele europene, FCSB a început ezitant noul sezon al Ligii 1. Deși au acumulat puncte în ultimele etape și au urcat pe locul al șaptelea, iar rivalele spun că au beneficiat și de ajutorul unor arbitraje favorabile, jocul echipei lui Elias Charalambous e departe de standarul impus în sezonul trecut. Giani Kiriță, fostul fundaș al lui Dinamo, recunoaște că sincopele echipei rivale i-a umplut sufletul de bucurie.



"Vreau ca FCSB-ul să fie mereu sub noi în clasament"

"(Ai băut o șampanie, o bere, când ai văzut cum a început FCSB sezonul?) Da, normal, la mine nu există... Vreau ca FCSB-ul să fie mereu sub noi în clasament. Nu cred că se poate mai rău pentru ei, în acest sezon. Ușor-ușor se ridică, au echipă valoroasă și cred că o să prindă play-off-ul.



E greu de spus care ar fi echipa favorită la câștigarea titlului în acest sezon. Sunt câteva formații puternice în fruntea clasamentului.



"Vedem o Craiova care merge foarte bine, dar acolo întotdeauna s-a stricat câte ceva"

Vedem o Craiova care merge foarte bine. Pare favorită, dar să vedem dacă poate să ducă ritmul ăsta, pentru că acolo după fiecare meci cam sunt discuții. Întotdeauna s-a stricat câte ceva, e mereu o presiune care toarnă plumb în picioare. Dar Mirel Rădoi a reușit să facă performanța asta, să meargă cu echipa asta foarte bine, să fie acolo sus. Nu garantează nimeni că va câștiga titlul, dar arată bine.



Daniel Pancu la CFR Cluj nu este o surpriză pentru mine. El face parte din generația tânără de antrenori, mă bucur pentru el chiar dacă mi-a fost rival. Aveam niște meciuri și niște clinciuri cu el de sărea tribuna în aer. Mă bucur pentru el și îi urez succes. Mi-aș dori să confirme la CFR și evolueze cum și-a propus în carieră.



"Dinamo, până acum, este în grafic"

Dinamo, până acum, este în grafic. Adună puncte și au avut câteva meciuri excelente, dar mă aștept la mai mult. Anul trecut am intrat în play-off, cu siguranță obiectivul tot play-offul este și anul ăsta. Au calitatea, au puterea, au susținerea, dacă ajung acolo, să lupte pentru titlu. Uite cum sună: Au, Au, Au! (n.r. - cum era strigătul de luptă al galeriei, la ultimul titlu de campioană, în 2007).



Este foarte important să se rezolve odată construcția stadionului, pentru că avem nevoie de o casă. Avem nevoie de identitate. Cum noi jucam în 'Groapă', în Ștefan cel Mare, așa și jucătorii din ziua de azi au nevoie de casa lor. Este foarte important să se construiască stadionul ăsta, care ar aduce stabilitate financiară și ar pune o presiune imensă pe adversari. Gândiți-vă ce încasări și ce atmosferă ar fi la un meci cu 25.000 de dinamoviști în tribună. Ar fi dinamită curată", a declarat Giani Kiriță pentru Sport.ro.

