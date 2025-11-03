Farul Constanța – Csikszereda, LIVE TEXT, de la ora 17:30: Zicu, presiunea devine sufocantă!

Andreea Sturzinschi și partenerul ei Patrick Berbece, ambii legitimați la Dinamo, au câștigat două medalii de aur la WDSF International Transylvanian Grand Prix.

”DANS SPORTIV. 🏆 Două locuri 1🥇pentru 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐜𝐞 & 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐫𝐳𝐢𝐧𝐬𝐜𝐡𝐢 🔴⚪️ CS Dinamo București la 🌍 WDSF International Transylvanian Grand Prix Sibiu, competiție desfășurată pe 1 și 2 noiembrie.

🥇categoria Youth LATINO

🥇categoria Youth STANDARD”, a postat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Născută în Republica Moldova, Andreea Sturzinschi reprezintă din 2023 România în competițiile internaționale.

La Sibiu au concurat peste 140 de perechi de dansatori de elită



Peste 140 de perechi de dansatori de elită din 40 de țări au concurat în week-end la Sibiu, la Transylvanian Grand Prix și la Campionatele Mondiale WDSF.

Timp de trei zile, Sala Transilvania a găzduit Campionatul Mondial Adulți Standard, Campionatul Mondial Junior 2 Latino și Mondial Profesioniști, scrie publicația locală Știri de Sibiu.

