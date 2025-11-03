Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson”

Zeljko Kopic a venit la Dinamo în decembrie 2023 și a reușit să o salveze pe gruparea bucureșteană de la retrogradare, în urma barajului câștigat cu Csikszereda.

Antrenorul croat a surprins apoi după ce Dinamo a prin play-off-ul în stagiunea trecută și a terminat pe locul șase.



Munca lui Zeljko Kopic la Dinamo, apreciată de fostul administrat special al „câinilor”



Răzvan Zăvăleanu a fost administratorul special al lui Dinamo în perioada în care formația din Ștefan ce Mare a fost în insolvență, iar în prezent se află la UTA.

Fostul oficial de la Dinamo îl apreciază pe Zeljko Kopic și își dorește să ca tehnicianul să stea cât mai mult pe banca „câinilor roșii”.