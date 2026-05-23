Șocant: Adrian Șovea, care alerga pentru copiii instituționalizați, lovit de mașină și aruncat într-un șanț! Stiri
Ultramaratonistul care își propusese să alerge 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării e în spital și are nevoie de ajutor urgent.

Șoselele din România, unde gonesc tot felul de iresponsabili, reprezintă un pericol public! De acest lucru tocmai s-a convins Adrian Șovea, un om cu un suflet mare care a devenit victima unui accident cumplit.

La mijlocul săptămânii, Sport.ro a prezentat cazul inimosului Adrian Șovea care, abandonat la vârsta de 2 ani și crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență, și-a propus să facă bine. Concret, Adrian Șovea a pornit într-una dintre cele mai dure provocări sportive și umane organizate vreodată în România: „Drumul Speranței”, o cursă de aproximativ 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării, dedicată copiilor instituționalizați susținuți de Ajungem MARI.

Obiectivul campaniei era strângerea a 100,000 de euro pentru ședințe de psihoterapie dedicate copiilor și tinerilor vulnerabili din programele Ajungem MARI.

Din păcate, cursa formidabilă a lui Adrian Șovea tocmai s-a încheiat dintr-un motiv cumplit. 

Ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț

Adrian Șovea are nevoie de un transfer la București

Ultramaratonistul român a fost lovit de un autoturism pe traseu în Mehedinți și aruncat într-un șanț! El a fost transportat de urgență la spital, însă are nevoie de un transfer rapid, la București.

Cei de la Ajungem MARI au deschis aici un fond de urgență, cu următoarea precizare: „Dacă vreți să fiți alături de Adrian, în această perioadă, puteți dona pentru recuperarea sa aici, în fondul de urgență pe care l-am deschis pentru el“.

