Șoselele din România, unde gonesc tot felul de iresponsabili, reprezintă un pericol public! De acest lucru tocmai s-a convins Adrian Șovea, un om cu un suflet mare care a devenit victima unui accident cumplit.

La mijlocul săptămânii, Sport.ro a prezentat cazul inimosului Adrian Șovea care, abandonat la vârsta de 2 ani și crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență, și-a propus să facă bine. Concret, Adrian Șovea a pornit într-una dintre cele mai dure provocări sportive și umane organizate vreodată în România: „Drumul Speranței”, o cursă de aproximativ 2,800 de kilometri în jurul granițelor țării, dedicată copiilor instituționalizați susținuți de Ajungem MARI.

Obiectivul campaniei era strângerea a 100,000 de euro pentru ședințe de psihoterapie dedicate copiilor și tinerilor vulnerabili din programele Ajungem MARI.

Din păcate, cursa formidabilă a lui Adrian Șovea tocmai s-a încheiat dintr-un motiv cumplit.