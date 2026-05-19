Alexandru Hațieganu
Ultramaratonistul nostru a pornit într-o călătorie sportivă formidabilă.  

Pe 1 mai, când cei mai mulți români încingeau grătarele, ultramaratonistul Adrian Șovea pornea într-una dintre cele mai dure provocări sportive și umane organizate vreodată în România: „Drumul Speranței”, o cursă de aproximativ 2.800 de kilometri în jurul granițelor țării, dedicată copiilor instituționalizați susținuți de Ajungem MARI.

E o cursă fără medalii, podium sau recorduri, dar cu o miză de suflet: e dedicată copiilor care cresc fără siguranță, fără sprijin emoțional și, uneori, fără cineva care să le spună că merită să fie iubiți. Fiecare kilometru alergat de Adrian înseamnă o oră de psihoterapie pentru un copil din sistemul de protecție.

Un sportiv care transformă durerea în combustibil

Povestea lui Adrian Șovea nu seamănă cu biografia clasică a unui atlet de anduranță. Abandonat de mamă la vârsta de doi ani și crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență, el a descoperit în sport nu doar performanța, ci supraviețuirea. Alergarea a devenit forma lui de reconstrucție. Astăzi, aceeași forță care l-a ținut în picioare este direcționată către copiii care trăiesc experiențe similare.

M-am născut dintr-o greșeală. Dar am devenit dovada că unele greșeli schimbă lumea” – Adrian Şovea, ultramaratonist

Iar acum, la fiecare pas, încearcă să transmită același mesaj copiilor abandonați: trecutul nu este o sentință.

Nu alerg doar pentru mine, ci pentru fiecare copil care a auzit cel puțin o dată că nu poate. 2.800 km încep cu un singur pas, iar fiecare kilometru reprezintă o oră de terapie pentru un copil care a învățat prea devreme ce înseamnă abandonul”, spune Adrian.

O cursă extremă, o miză și mai mare

Obiectivul campaniei este strângerea a 100.000 de euro pentru ședințe de psihoterapie dedicate copiilor și tinerilor vulnerabili din programele Ajungem MARI.

Pentru majoritatea copiilor instituționalizați, trauma nu dispare când părăsesc centrul de plasament. Ea îi însoțește în relații, în școală, în viața adultă. Abuzul, respingerea, abandonul și lipsa de atașament lasă urme adânci, iar terapia este adesea singura șansă reală de vindecare.

Psihoterapia nu este un lux pentru copiii instituționalizați, ci fundația pe care își pot construi o viață independentă și sănătoasă” – Iarina Taban, fondatoarea programului Ajungem MARI

Prin terapie, copiii învață să recunoască emoțiile, să își gestioneze fricile și să creadă că viața lor poate arăta altfel decât ceea ce au cunoscut până acum.

1.044 de kilometri deja cuceriți

Traseul lui Adrian urmărește conturul României, într-o cursă care îi testează zilnic corpul și limitele psihice. Startul a fost dat la Iași, alături de voluntari și copii din programul asociației.

În primele două săptămâni, ultramaratonistul a traversat Bucovina, a urcat Pasul Prislop, a alergat prin ploaie și furtuni în nord-vestul țării și a continuat fără pauză spre Oradea. Până acum, Adrian Șovea a parcurs aproximativ 1.044 de kilometri, dar nu doar distanța impresionează, ci şi felul în care se mobilizează comunitatea. Pe traseu, oameni din diverse zone ale ţării aleargă alături de el, într-un exemplu impresionant de solidaritate.

În Satu Mare, alergători locali i s-au alăturat pentru 20 de kilometri. În Bihor, un tânăr a alergat împreună cu Adrian primul său ultramaraton: 72 de kilometri între Valea lui Mihai și Oradea. Comunitățile de alergători din Oradea și Arad l-au întâmpinat ca pe unul dintre ai lor. La Timișoara, a fost încurajat de echipa de voluntari Ajungem MARI și copiii din sistemul de protecție, iar pe drumul spre Jimbolia i s-au alăturat alți alergători și oameni de bine.

Ușor poate oricine. Cei peste 3.500 de copii susținuți de Ajungem MARI luptă zi de zi cu propriile frici, traume și limite, indiferent de <<vremea>> din viața lor”, spune sportivul.

România încă știe să fie solidară

„Drumul Speranței” nu mai este cursa unui singur om. A devenit o demonstrație de solidaritate care se întinde din oraș în oraș. Oamenii donează, aleargă câțiva kilometri alături de Adrian, îl găzduiesc, îi trimit mesaje sau distribuie mesajele lui din campanie. Pentru mulți dintre copiii beneficiari, faptul că niște necunoscuți aleg să lupte pentru ei valorează aproape la fel de mult ca sprijinul financiar.

Până acum s-au strâns aproximativ 4.800 de euro, un început important, dar încă departe de obiectivul final. Cei care vor să susțină campania pot dona aici: Drumul Speranței – pagina de donații.

Adrian Șovea continuă traseul spre Oravița, Drobeta Turnu-Severin, sudul ţării, Constanța şi punctul final - Iaşi, purtând legate de rucsac panglici cu visurile copiilor pentru care aleargă.

Nu putem lupta în locul lor. Însă putem lupta alături de ei” - Adrian Şovea, ultramaratonist

