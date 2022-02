"Cum poate fi oprit Putin?" Garry Kasparov, mereu un critic dur al președintelui Rusiei, a dat un răspuns categoric

Fostul campion mondial la şah Garry Kasparov, disident sovietic şi oponent al preşedintelui Vladimir Putin, face apel la Occident să "excludă Rusia de pe pieţele financiare", într-un interviu pentru cotidianul italian Il Corriere della Sera publicat sâmbătă, scrie AFP.

Cum poate fi blocată mașina de război a șefului de la Kremlin

"Excludeţi Rusia de pe pieţele financiare globale. Asiguraţi-vă că sistemul financiar rus nu mai poate funcţiona şi nu mai poate produce resurse pentru maşina de război a lui Putin", a făcut un apel Kasparov (58 ani) la decidenţii politici şi financiari.

''Putin încă se bazează pe rezerve de numerar de peste 600 de miliarde de dolari. Trebuie acţionat financiar împotriva sa, împotriva anturajului său. A te opune lui Putin te poate costa viaţa, dar doar acţionând pe partea economico-financiară poate fi oprit. Ştiu că asta ar însemna costuri pentru ţările care ar face-o, dar gândiţi-vă că ucrainenii plătesc cu viaţa. Lumea liberă trebuie să facă ceva", a adăugat Kasparov, care locuieşte la New York.

