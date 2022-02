Se naște un erou!? Zelenski, încă un mesaj din mijlocul Kievului. Franța anunță că trimite arme de apărare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe reţelele de socializare din centrul oraşului Kiev, în care dezminte zvonurile conform cărora ar fi cerut armatei să se predea în faţa trupelor ruse.

„Sunt multe informaţii false în mediul online care spun că am cerut armatei să se predea şi că este o evacuare. Sunt aici. Nu ne predăm. Ne vom apăra ţara”, a afirmat Zelenski.

Într-o postare pe Twitter, el a afirmat că a discutat cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, sâmbătă dimineaţă, iar acesta i-a transmis că arme şi echipamente sunt în drum spre Ucraina. "Coaliţia antirăzboi funcţionează", a scris Zelenski.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!