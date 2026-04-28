Începând din 2022, România și-a câștigat locul pe harta Grand Chess Tour, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii.

În acest an, Grand Chess Tour oferă premii totale de 2,000,000 de dolari! Etapa găzduită de București va avea loc, în perioada 12-24 mai, cu un fond de premiere de aproximativ 475,000 de dolari. Evenimentul va aduce în România zece mari maeștri ai șahului mondial:

*Bogdan-Daniel Deac (România)

*Javokhir Sindarov (Uzbekistan)

*Fabiano Caruana (SUA)

*Rameshbabu Praggnanandhaa (India)

*Vincent Keymer (Germania)

*Alireza Firouzja (Franța / Iran)

*Anish Giri (Țările de Jos)

*Wesley So (SUA)

*Maxime Vachier-Lagrave (Franța)

*Jorden Van Foreest (Țările de Jos)

Cu ocazia evenimentului din acest an, la București va reveni și genialul Garry Kasparov, legendarului campion mondial și co-fondator al Grand Chess Tour (GCT). În ultimii ani, Kasparov s-a remarcat și prin activitatea sa politică, fiind un contestatar aprig al dictatorului Vladimir Putin.

„Sunt bucuros că intrăm în cel de-al doilea deceniu al Grand Chess Tour. Este a 11-a ediție și turneul continuă să țină lumea șahului în priză. Avem jucători noi care se impun și, așa cum se întâmplă adesea cu marile turnee, energia nu face decât să crească. Sunt, de asemenea, foarte mândru de ceea ce s-a întâmplat la București. Când eram jucător profesionist, România avea o prezență foarte redusă în șah. Astăzi a devenit o mare putere a șahului mondial, iar această transformare este o realizare remarcabilă," a declarat Garry Kasparov, înainte de sosirea la București“, a declarat Kasparov.