Hocheistul rus din NHL care-l sprijină pe Putin: ”Fără război, dar el este președintele meu”

Jucătorul rus de hochei pe gheaţă Alex Ovechkin, una dintre cele mai mari vedete din NHL, a pledat vineri pentru pace în Ucraina, unde Kremlinul a lansat un atac masiv, informează publicația franceză L'Equipe, citată de News.ro.

Sportivul în vârstă de 36 de ani, căpitanul echipei Washington Capitals, a vorbit după antrenamentul de la Philadelphia:

"Vă rog, fără război. Indiferent cine este în război, fie că este Rusia, Ucraina sau alte ţări, cred că trebuie să trăim în pace.

Este o situaţie complicată. Am o familie în Rusia şi sunt vremuri înfricoşătoare. Dar nu putem face nimic. Sper doar că se va opri şi totul va fi bine", a spus Ovechkin.

Câştigătorul Cupei Stanley 2018, care nu şi-a ascuns niciodată sprijinul pentru preşedintele Vladimir Putin, a fost ambiguu când a fost întrebat dacă sprijină intervenţia militară, precizează News.ro:

"Sunt rus, nu? Nu este ceva ce pot controla. Sper că se va termina curând şi va fi pace în ambele ţări. (...) Este o situaţie dificilă. Am mulţi prieteni în Rusia şi Ucraina şi este greu să vezi izbucnirea războiului".

Ovechkin a folosit acelaşi ton în ceea ce priveşte sprijinul său pentru Putin:

"El este preşedintele meu. Dar am mai spus-o, nu fac politică. Sunt un sportiv. Sper că toate acestea se vor termina curând. Este o situaţie dificilă pentru ambele părţi".

Ovechkin este un star în NHL şi a reuşit cu Washington Capital să câştige Cupa Stanley în 2018. El a obţinut şi de nouă ori trofeul Maurice "Rocket" Richard, care recompensează cel mai bun marcator din NHL, mai informează sursa citată.

In all this, I'm certainly shocked that Alex Ovechkin still has his Instagram profile picture of him with Vladimir Putin.

Certainly, he has to be questioned about that relationship. pic.twitter.com/JOS2OVnPYm