Goalkeeperul Ahmet Eyup Turkaslan a decedat după ce a fost prins sub dărâmături. Portarul a fost antrenat de Marius Șumudică pe când tehnicianul o dirija pe Yeni Malatyaspor în Turcia.

Cum a reacționat „Il Luce” după ce a aflat că un fost jucător antrenat de Șumudică s-a stins din viață în urma seismului din Turcia

Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalei Turciei, a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Turkaslan. Actualul antrenor de la Dinamo Kiev a precizat că, în momentul izbucnirii cutremurului, se afla în Antalya.

„E greu de comentat o astfel de situație. Eu eram în Antalya… Am simțit puțin noaptea cutremurul, dar abia dimineață am aflat ce s-a întâmplat și altceva nu mai știu. Și la Malatya s-a întâmplat? Am crezut că numai în Gaziantep. E trist, tragic din toate punctele de vedere! E o nenorocire!”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Antena Sport.

Turcia, afectată frecvent de cutremure

Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure. Unul dintre cele mai grave cutremure din ultimii ani s-a produs în octombrie 2020 în oraşul Izmir de la Marea Egee, când peste 100 de persoane au murit.

În noiembrie 1999, un cutremur cu magnitudinea 6,3 a ucis aproximativ 900 de persoane în regiunea Düzce. În luna septembrie a aceluiaşi an, un cutremur deosebit de puternic, cu magnitudinea 7,4, a ucis peste 17.100 de persoane în regiunea din jurul oraşului industrial Izmit, la o distanţă de aproximativ 130 de kilometri de acesta.