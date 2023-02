Marius Șumudică a antrenat patru echipe în Turcia: Yeni Malatyaspor, Caykur Rizespor, Gaziantep FK și Kayserispor. Cele mai multe apariții pe care le-a bifat tehnicianul la turci au fost pentru Gaziantep, 51, unde a acumulat o medie de 1.55 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Reacția lui Marius Șumudică în urma cutremurului devastator din Turcia. Ce a subliniat antrenorul român

„Sunt devastat de tot ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Sunt două dintre echipele unde am lucrat în orașele respective, atât Malatya, cât și Gaziantep. Am prieteni, am rămas în relații bune cu oameni de acolo. Am fost foarte îngrijorat de dimineață când am văzut, aveam foarte multe apeluri, foarte multe mesaje.

Am încercat să iau legătura, din păcate, din câte știu, al treilea portar pe care l-am avut la Malatya, până acum o oră sau două nu fusese scos de sub dărâmături. Este o tragedie imensă, astea sunt mari catastrofe cu care te poți întâlni în viață.

Sunt aproape de ei cât pot, sufletește și din toate punctele de vedere. Mi-aș dori din suflet să-i ajut și cu gândurile bune să mai alin puțin durerea prin care trece poporul turc în momentul de față. Este una dintre țările unde m-am simțit bine, unde am lucrat, sunt respectat și am rămas în relații bune cu foarte multă lume de acolo.

Spre bucuria mea, majoritatea dintre ei n-au avut probleme. Este o situație delicată, o situație pe care nu mi-aș fi dorit-o niciodată. Dar Dumnezeu cred că mă are în pază, pentru că așa ceva nu s-a întâmplat cât am lucrat în Turcia.

Le doresc din tot sufletul sănătate, să aud că există din ce în ce mai puține victime. Îi știu pe cei de acolo, poporul turc este un popor puternic, un popor care va lupta și va reveni la viața normală. Au nevoie de timp, iar eu mi-aș dori să-i ajut cu tot ceea ce pot, inclusiv financiar”, a spus Marius Șumudică, potrivit Antena Sport.

Turcia, afectată frecvent de cutremure

Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure. Unul dintre cele mai grave cutremure din ultimii ani s-a produs în octombrie 2020 în oraşul Izmir de la Marea Egee, când peste 100 de persoane au murit.

În noiembrie 1999, un cutremur cu magnitudinea 6,3 a ucis aproximativ 900 de persoane în regiunea Düzce. În luna septembrie a aceluiaşi an, un cutremur deosebit de puternic, cu magnitudinea 7,4, a ucis peste 17.100 de persoane în regiunea din jurul oraşului industrial Izmit, la o distanţă de aproximativ 130 de kilometri de acesta.