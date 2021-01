Cristi Borcea a vrut sa se sinucida! Dezvaluirile momentului! Cine l-a oprit in ultima clipa

Fostul finantator de la Dinamo a povestit cum a fost experienta primei seri in inchisoare.

Cristi Borcea a dezvaluit cum s-a simtit la Poarta Alba si daca a avut sau nu anumite beneficii prin prisma notorietatii sale. El a vorbit si despre omul care l-a salvat in momentul in care a vrut sa-si puna capat zilelor.

"Am ajuns la inchisoare pentru ca am fost din lot. Cu noi a vrut sa se dea un exemplu.

Eu am fost un detinut ca oricare altul, dar datorita notorietatii am avut si avantaje, si dezavantaje. Norocul meu a fost cu Giovanni si cu Victor. Nu am avut camera de hotel, banda de fitness... In prima seara cand m-am dus la Poarta Alba, am vrut sa iau toate medicamentele. Aveam pastile la mine pentru ca am probleme cu somnul.

Dar m-a luat Giovanni si m-a scuturat... M-am dus in baie, nu era apa calda, era un butoi in care trebuia sa te speli, din care aruncai in toalete, iar sub chiuveta era plin de sobolani. Asta a fost primul contact cu puscaria... Toata lumea spunea ca e raiul pe pamant la Poarta Alba. De ce?", a spus Cristi Borcea la Kanal D.