"Ati legaliza poligamia in Romania?" Raspunsul INCREDIBIL oferit de Cristi Borcea, care are 9 copii cu 4 femei 

Cristi Borcea a vorbit despre relatiile sale amoroase.

Fostul finantator de la Dinamo a declarat ca nu si-a dorit niciodata sa divorteze, insa a fost un barbat care si-a dorit mereu mai mult.

Intrebat daca ar legaliza poligamia in Romania, Cristi Borcea a spus ca in urma cu cativa ani ar fi facut-o, insa acum este fericit doar alaturi de Valentina Pelinel.

"Tentatiile au fost mari, eu am vrut, si cu Mihaela, si cu Alina, sa raman tot timpul, dar uite ca am ramas cu Valentina. Toate drumurile au dus la ea si cu ea am ramas. Nu am avut probleme in casnicie.

Cele doua mariaje s-au terminat din cauza mea, eu am fost cel care nu a fost cuminte. Ele au stiut de la inceput ca nu sunt omul care sa fie precum calul, ca doar nu m-au luat de la biblioteca, dar n-am crezut ca o sa divortez.

Daca ar fi dupa mintea de acum si dupa cum sunt acum, linistea pe care mi-am gasit-o cu Valentina, as spune nu. Daca ma intrebai acum 10 ani, as fi legalizat-o fara niciun fel de problema", a declarat Cristi Borcea, potrivit Kanal D.