Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat cazul și a avut un discurs dur, cu țintă directă spre partea americană implicată în litigiu.



„Americii nu i-au ajuns toate medaliile. Cred că este un lucru incorect și gimnasta noastră ar trebui susținută. Ea a câștigat medalia, asta este o hotărâre administrativă. Nu știu dacă o va recupera, e o temă la care nu mă pricep”, a spus Băsescu pentru GSP.

Sportiva din Focșani a rămas provizoriu fără medalia câștigată la sol.



Ana Maria Bărbosu obținuse inițial bronzul olimpic la sol, însă a fost depășită ulterior de Jordan Chiles, după o contestație depusă de americani.



Federația Română de Gimnastică a atacat decizia la TAS și a susținut că respectiva contestație a fost depusă peste termenul regulamentar.

Tribunalul de la Lausanne a dat dreptate României, iar clasamentul a fost modificat, cu Bărbosu pe locul trei.



Ulterior, Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian, care a decis trimiterea dosarului spre rejudecare la TAS.



Astfel, speța va fi analizată din nou, iar verdictul final va decide dacă medalia se întoarce definitiv la gâtul Anei Bărbosu sau dacă americanca va avea câștig de cauză.

