Lucescu ratează un show Mondial, Burleanu îl vede din sectorul VIP: ploaie de stele, la Washington!

Mircea Lucescu (80 de ani) are ce regreta! Seleționerul României a adoptat „modelul iranian“, după cum Sport.ro a explicat aici, și a luat decizia de a sări peste tragerea la sorți de vineri (ora 19:00), la Kennedy Center (Washington, SUA).

Acolo va fi prezent, în schimb, șeful FRF, Răzvan Burleanu, nelipsit de la astfel de evenimente. Iar președintele Federației Române de Fotbal o să aibă ce vedea!

Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger şi Robbie Williams vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, potrivit Agerpres, care a preluat comunicatul FIFA. Și prezentatorii show-ului vor fi niște celebrități: Heidi Klum, Kevin Hart şi Danny Ramirez.

Un show cu milioane de telespectatori în jurul lumii

În timpul spectacolului, 42 din cele 48 de naționale, cele calificate deja, îşi vor afla adversarele pentru evenimentul de anul viitor, care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic (11 iunie – 19 iulie).

Se aşteaptă ca evenimentul găzduit de John F. Kennedy Center for Performing Arts să fie urmărit de milioane de spectatori, iar prezenţa supermodelului şi personalităţii de televiziune Heidi Klum, alături de actorii Kevin Hart şi Danny Ramirez va adăuga o notă hollywoodiană întregii ceremonii.

„Să prezint din nou tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, după ce am fost implicată în acest spectacol acum 20 de ani, în ţara mea natală, este cu adevărat extraordinar. Cupa Mondială aduce lumea împreună ca nimic altceva, iar a fi din nou parte a acestei magii, pe o scenă şi mai mare, care implică trei ţări gazde şi 48 de echipe, este o onoare incredibilă“ a spus Klum, care a participat, anterior, la eveniment înaintea turneului din 2006, găzduit de Germania.

