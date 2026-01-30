Simona Halep și-a adăugat în portofoliu o nouă achiziție imobiliară impresionantă. Sportiva a cumpărat o vilă în complexul „National Golf & Country Club”, situat în apropierea Capitalei. Locuința are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați, iar prețul de listă pentru o astfel de casă, încadrată la categoria 4, este de 560.000 de euro plus TVA.



Ce impozit plătește Simona Halep



Deși valoarea investiției este una considerabilă, impozitul anual stabilit de autorități este surprinzător de mic, potrivit ProSport. Calculul se bazează pe noul Cod Fiscal, care prevede o valoare impozabilă de 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele cu utilități. Totuși, locația joacă un rol decisiv în stabilirea sumei finale.



Vila se află în satul Niculești, la aproximativ 50 de kilometri de București. Datorită rangului localității, coeficientul de corecție este de 1,10, iar Consiliul Local a fixat o cotă de impozitare de 0,14% din valoarea clădirii.



În acest context, Simona Halep are de plată un impozit anual de 1.005 lei, potrivit sursei citate mai sus. Suma este aproximativ egală cu impozitul pe care îl plătește un bucureștean pentru un apartament cu patru camere.

