Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari” Hochei
Șansa unui prim trofeu pe 2026 pentru gruparea din Ghencea.

Steauacorona brasovEduard CasaneanuACSH GheorgheniRed Hawks Bucureşti
Corona Braşov şi CSA Steaua Bucureşti vor juca finala Cupei României la hochei pe gheaţă, după ce s-au impus, sâmbătă, în semifinalele turneului Final Four, găzduit de Patinoarul Olimpic din Braşov.

Corona Brașov - Steaua, finala Cupei României

Corona a trecut de Red Hawks Bucureşti cu 4-1 (0-0, 2-1, 2-0), prin golurile marcate de Richard Rokaly Boldizsar şi Radim Valchar (3), respectiv Marius Mărcuş.

Steaua a produs surpriza prin victoria în faţa campioanei en titre, ACSH Gheorgheni, pe care a învins-o cu 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, 1-0), după prelungiri.

Harghitenii au condus cu 2-0, prin golurile reuşite de Konsta Onni Filemon Mesikammen şi Owen Samuel Williams, dar Steaua a revenit prin golurile semnate de Patrik Machala şi Robert Ioan Timaru, iar Eduard Căşăneanu a dat lovitura în prelungiri (61:51).

Duminică seara e marea finală, Corona - Steaua (17:30).

Info: Agerpres

Foto: Steaua București

