Corona Braşov şi CSA Steaua Bucureşti vor juca finala Cupei României la hochei pe gheaţă, după ce s-au impus, sâmbătă, în semifinalele turneului Final Four, găzduit de Patinoarul Olimpic din Braşov.

Corona Brașov - Steaua, finala Cupei României



Corona a trecut de Red Hawks Bucureşti cu 4-1 (0-0, 2-1, 2-0), prin golurile marcate de Richard Rokaly Boldizsar şi Radim Valchar (3), respectiv Marius Mărcuş.

Steaua a produs surpriza prin victoria în faţa campioanei en titre, ACSH Gheorgheni, pe care a învins-o cu 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, 1-0), după prelungiri.

Harghitenii au condus cu 2-0, prin golurile reuşite de Konsta Onni Filemon Mesikammen şi Owen Samuel Williams, dar Steaua a revenit prin golurile semnate de Patrik Machala şi Robert Ioan Timaru, iar Eduard Căşăneanu a dat lovitura în prelungiri (61:51).

Duminică seara e marea finală, Corona - Steaua (17:30).

