Simona Halep a acordat un interviu în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, în săptămâna în care Transylvania Open își va începe a șasea ediție, LIVE exclusiv pe VOYO în perioada 31 ianuarie - 7 februarie.

Simona s-a întors la Cluj-Napoca, unde în urmă cu un an și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.

”A fost un moment dificil când mi-am anunțat retragerea, dar a fost și un moment plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot.

Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută.

Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul”, a declarat Simona Halep pentru Știrile PRO TV.

Ajunsă acum la 34 de ani, Simona a fost numărul 1 mondial timp de 64 săptămâni, între 2017 și 2018.

Are în palmares 25 de titluri WTA, inclusiv Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.

