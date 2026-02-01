Danemarca - Germania, finala Campionatului European de handbal masculin 2026, LIVE pe VOYO, duminică, de la 19:00.



Naționala din Germania s-a calificat în finala Europeanului de handbal după un meci spectacol contra selecționatei Croației, scor 31-28. Selecționerul Germaniei, Alfred Gislason, a avut o reacție la superlativ la adresa naționalei sale, care va lupta acum pentru marele trofeu, pentru aurul la Europene!

Andreas Wolff, germanul cu cele mai multe meciuri la Campioantele Europene

Germania se putea impune la diferență mai mare contra croaților, dar până la urmă victoria nu mai contează în ce condiții s-a produs, după cum a concluzionat Gislason. Modul în care s-a conturat succesul din semifinală, accentuat și de evoluțiile din grupa principală, supranumită ”grupa morții” de către specialiști, l-a făcut pe Gislason să exclame că performanța e deja una fenomenală.

În finala de duminică, transmisă de VOYO, Germania își pune speranțele și în portarul legendar Andreas Wolff, care a devenit handbalistul german cu cele mai multe meciuri pentru națională la Campionatele Europene, cu un total de 42 la ora actuală, înaintea finalei.

În urmă cu 10 ani, Andreas Wolff câștiga EURO alături de Germania

Wolff a început să se remarce odată cu EURO 2016, când Germania a cucerit aurul, iar acesta este un detaliu sentimental care îi dă și mai multă încredere portarului, că poate avea un procentaj cât mai bun în partida cu giganții danezi.

”Desigur, este o onoare să fiu recordmanul Germaniei, chiar dacă se referă doar la Campionatele Europene. Cred că este o dovadă a multor ani de muncă asiduă. Depășirea unei legende precum Pitti Petersen îi conferă o aromă cu totul specială”, spune Wolff, citat de EHF.

Căpitanul Johannes Golla așteaptă ca Wolff să facă o finală mare!

Căpitanul Germaniei, Johannes Golla, a vorbit la superlativ despre stâlpul defensiv al nemților, considerând și el că Wolff poate avea un impact major în finală, la fel ca până acum în turneu, dar și la competițiile internaționale precedente!

”După fiecare turneu spunem că a fost unul dintre cele mai bune ale lui Andi - și vom spune asta din nou de data aceasta. În ultimii ani, a avut întotdeauna performanțe incredibile și a fost întotdeauna un motiv cheie pentru care am jucat turnee bune.

De aceea mă bucur pentru el că a devenit acum recordmanul. Este cel mai experimentat jucător al nostru, a văzut de toate în handbal și este lider prin performanțele sale de la meci la meci”, a punctat Golla, citat de EHF.

